Saharastaub und nochmal Minusgrade: So sind die Prognosen für Ostern im Allgäu

Überwiegend freundlich mit viel Sonne - so ist das Wetter am Mittwoch im Allgäu. Doch auch Saharastaub liegt in der Luft. Der Wetter-Ausblick für Ostern.

13.04.2022 | Stand: 10:54 Uhr

Akutalisiert am Mittwoch, 10.30 Uhr - Endlich ist es Frühling im Allgäu: Seit Wochenbeginn ist es freundlicher und wärmer geworden. Bis zu 20 Grad gibt es in der Region.

Doch so bleibt es leider nicht: Wenn Sie die Möglichkeit haben, dann genießen Sie am Mittwoch und Donnerstag noch den Sonnenschein und die milden Temperaturen. Zum Osterwochenende sehen die Prognosen für das Allgäu leider nicht so gut aus.

Wetterphänomen über Bayern: Saharastaub liegt wieder in der Luft

Noch vor dem Wochenende wird das frühlingshafte Wetter möglicherweise von erneutem Saharastaub getrübt, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Hohe Wolkenfelder und Saharastaub könnten die Temperaturen dämpfen können.

Besonders betroffen ist laut DWD der Südwesten Deutschlands. Der blaue Himmel könnte sich am Mittwoch über Bayern und Baden-Württemberg wieder rötlich färben. Das Wetter-Phänomen gab es bereits im März über dem Allgäu und weiten Teilen Bayerns (Lesen Sie auch: Wie entsteht Blutregen?) und färbte Dächer, Autos und die Wiesen rötlich.

Der Saharastaub in der Luft sorgt aber noch für ein weitere Phänomen am Himmel: Sonnenauf- und -untergang sehen derzeit farbenprächtiger aus. Dies ist typisch für Staub am Himmel, egal welcher Quelle, erklärt ein Wetterexperte. Der Staub filtere alle anderen Farben so stark heraus, dass nur noch die rötlichen Farbtöne übrigbleiben.

Durch den Saharstaub in der Luft sehen die Farben am Himmel bei Sonnenauf- und -untergang derzeit intensiver aus. Das Foto entstand am Mittwochmorgen bei Füssen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Zum Beginn des Osterwochenendes wird es im Allgäu wieder deutlich kühler. Lesen Sie hier, was Sie bei schlechtem Wetter im Allgäu unternehmen können.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Wie wird das Wetter in Oberstdorf, Kempten, in Memmingen und in Kaufbeuren? Das sagt Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage im Allgäu voraus.

Mittwoch, 13. April: Am Mittwoch bleibt es weiter trocken und laut DWD überwiegend freundlich. Viel Sonne und bis zu 20 Grad gibt es von Oberstdorf, über Kempten bis Memmingen. Es bleibt allerdings leicht bewölkt (Saharastaub).

Am Mittwoch bleibt es weiter trocken und laut DWD überwiegend freundlich. Viel Sonne und bis zu 20 Grad gibt es von Oberstdorf, über Kempten bis Memmingen. Es bleibt allerdings leicht bewölkt (Saharastaub). Donnerstag, 14. April: In der Nacht zu Donnerstag kann es vereinzelt regnen, Regentropfen seien laut DWD Schwaben und dem Allgäu nicht ausgeschlossen . Tagsüber bleibt das Wetter ähnlich wie am Mittwoch: Im Schnitt werden tagsüber 19 Grad erreicht und es bleibt trocken. In einigen Teilen des Allgäus bleibt es leicht bewölkt.

In der Nacht zu Donnerstag kann es vereinzelt regnen, Regentropfen seien laut DWD Schwaben und dem Allgäu nicht ausgeschlossen Tagsüber bleibt das Wetter ähnlich wie am Mittwoch: Im Schnitt werden tagsüber 19 Grad erreicht und es bleibt trocken. In einigen Teilen des Allgäus bleibt es leicht bewölkt. Freitag, 15. April : In der Nacht zu Karfreitag ziehen über einigen Teilen des Allgäus Regenwolken auf und es kann zeitweise Regenschauer geben. Im Tagesverlauf bleibt es laut DWD im Süden Bayerns überwiegend bedeckt, ab und zu gibt es Regen. Für Karfreitag gilt: Je näher man an den Alpen Kaufbeuren

: In der Nacht zu Karfreitag ziehen über einigen Teilen des Allgäus Regenwolken auf und es kann zeitweise Regenschauer geben. Im Tagesverlauf bleibt es laut DWD im Süden Bayerns überwiegend bedeckt, ab und zu gibt es Regen. Für Karfreitag gilt: Je näher man an den Samstag, 16. April : Am Karsamstag wird es nochmal etwas kühler und tagsüber liegen die Temperaturen dann nur noch bei 11 bis 13 Grad in der Region. Aber zumindest soll es trocken bleiben. Es kann leicht windig sein. In der Nacht sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt.

: Am Karsamstag wird es nochmal etwas kühler und tagsüber liegen die Temperaturen dann nur noch bei 11 bis 13 Grad in der Region. Aber zumindest soll es trocken bleiben. Es kann leicht windig sein. In der Nacht sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt. Sonntag, 17. April: Für die Ostereiersuche am Ostersonntag sollte man eine warme Jacke parat haben: Die Temperaturen am Vormittag sind nur einstellig, im Laufe des Tages klettern sie bei viel Sonnenschein auf bis zu 13 Grad. Laut Meteorologen soll der Ostersonntag im Allgäu aber zumindest trocken bleiben. Nachts gibt es erneut Minusgrade in der Region.

Für die Ostereiersuche am Ostersonntag sollte man eine warme Jacke parat haben: Die Temperaturen am Vormittag sind nur einstellig, im Laufe des Tages klettern sie bei viel Sonnenschein auf bis zu 13 Grad. Laut Meteorologen soll der Ostersonntag im Allgäu aber zumindest trocken bleiben. Nachts gibt es erneut Minusgrade in der Region. Montag, 18. April : Der Ostermontag wird ähnlich: Bei viel Sonnenschein bleibt es mit 13 Grad etwas frisch. Nachts gibt es teilweise Frost.

: Der Ostermontag wird ähnlich: Bei viel Sonnenschein bleibt es mit 13 Grad etwas frisch. Nachts gibt es teilweise Frost. Dienstag, 19. April: Nach bisherigen Wetterprognosen könnte es wieder etwas wärmer werden. Bis zu 15 Grad kann es geben. Es bleibt weiter trocken.

