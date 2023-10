Nach Sahra Wagenknechts Ankündigung: Bleiben Sie bei der Linkspartei, Frau Ferschl?

Sahra Wagenknecht kehrt den Linken den Rücken und gründet eine eigene Partei. Die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl sagt, wie sie damit umgeht.

23.10.2023 | Stand: 17:28 Uhr

„Ich bin Mitglied der Partei , Die Linke’ und habe kein Interesse, das zu ändern: Dieses Bekenntnis hat die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion abgegeben. Und zwar kurz nach der Pressekonferenz von Noch-Parteikollegin Sahra Wagenknecht. Diese hatte zuvor verkündet, einen Verein gegründet zu haben, aus dem Anfang 2024 eine Partei wachsen soll. „Bündnis Sahra Wagenknecht“ laute der Name, kurz BSW. Doch wie es nun mit den Linken weiter geht und wie sich die Bundespolitik auf die Arbeit im Allgäu auswirken wird, ist laut Ferschl offen.

Die Linkspartei steckt seit Längerem in einem Abwärtstrend. Für Susanne Ferschl, anders als für neun andere Bundestagsabgeordnete, aber kein Grund, ihrer Partei nun auch den Rücken zu kehren. Ferschl sitzt seit Oktober 2017 im Bundestag. Sie tritt im Wahlkreis Ostallgäu an. Trotz der bundespolitischen Zerwürfnisse sieht sie für die Ortsverbände im Allgäu nicht schwarz: „Ich vermute, dass wenige Menschen im Allgäu jetzt deshalb aus der Partei austreten werden.“

Die Linke im Allgäu: Wenig Zuspruch bei Landtagswahl

Doch auch in der Region hatte Die Linke zuletzt vergleichsweise wenig Zuspruch: Etwa 100 Mitglieder zähle die Partei im Allgäu, sagt Kreissprecher Peter Höflinger. Ortsverbände gebe es in Memmingen und Lindau, Stammtische etwa in Sonthofen und Kaufbeuren. Bei den jüngsten Landtagswahlen erzielten die Allgäuer Linke-Kandidaten in der Regel zwischen einem und zwei Prozent der Stimmen. Kommunale Mandatsträger gebe es in der Region nur noch wenige – im Allgäu etwa mit den Stadträten Rupert Reisinger (Memmingen) und Paul Meichelböck (Kaufbeuren) sowie Karl Schweizer im Lindauer Kreistag.

Ferschl hält Wagenknechts Abgang für falsch. Sie habe kein Verständnis dafür, wenn Genossinnen und Genossen austretenund „sich stattdessen nicht innerhalb der Partei für eine Besserung einsetzen“. Schuld am Zerwürfnis innerhalb der Partei hätten aber wohl beide Seiten, sagt sie. Die Abgeordnete aus Kaufbeuren glaubt, die Partei müsse sich nun klar darüber werden, was ihre Kernzielgruppe ist. Nach ihrer Ansicht muss der Blickwinkel der abhängig Beschäftigten mehr in den Fokus gerückt werden. Sie sei fest davon überzeugt, dass es auch im Allgäu eine Partei brauche, die für soziale Gerechtigkeit kämpft und sich gegen einen „Rechtsdruck stemmt“. Ob die Linkspartei „diesen Platz füllen kann, wird sich zeigen müssen“.

Zu wenige Mitglieder: Wird es noch eine Bundestagsfraktion geben?

Wie es für sie weitergeht, ist noch nicht klar. Jetzt werde erst mal geklärt, ob es künftig überhaupt noch eine Bundestagsfraktion der Linken geben wird.

Kreissprecher Peter Höflinger sagt, er wolle Susanne Ferschl weiterhin „den Rücken freihalten". Den Mut habe er wegen der jüngsten Wahlergebnisse nie verloren. Diesen verliere man höchstens durch den bundespolitischen Aufritt der Linkspartei.