„Wir brauchen eine neue Lust zu kochen“ - So klappt regionale Ernährung auch im Winter

Wie kommt man mit saisonalem und regionalem Gemüse durch den Winter? Eine Expertin gibt Koch-Tipps und bringt vergessene Sorten wieder auf den Tisch.

05.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wer sich saisonal und regional ernähren will, der hat es im Winter nicht leicht. Das könnte man meinen. Schließlich ist die Auswahl in der kalten Jahreszeit begrenzt. Für Gerti Epple ist das jedoch kein Problem. Die Vorsitzende des Vereins Allgäuer Kräuterland zeigt, wie in Vergessenheit geratene Gemüsesorten Abwechslung auf den Teller bringen. Eine Hemmnis sieht sie oft bei fehlenden Kochkenntnisse der Verbraucher.

„Auch im Winter haben wir circa 20 Gemüsesorten zur Auswahl“, sagt Epple. Eine ausgewogene Ernährung sei daher auch in der kalten Jahreszeit mit saisonaler und regionaler Küche möglich. Zu frostfestem Gemüse zählten zum Beispiel Rosenkohl, Grünkohl und Lauch, aber auch die Schwarzwurzel (siehe auch Rezept unten). „Die hat man früher als ’Arme-Leute-Spargel’ bezeichnet.“ Sie sei jedoch reich an Vitaminen und von Herbst bis Frühjahr verfügbar. Angebaut werde sie vor allem in Franken, wachse aber durchaus auch im Allgäu. „Heuer haben wir einen sehr milden Winter. Da wächst die Schwarzwurzel noch besser.“

Gerti Epple ist Vorsitzende des Vereins Allgäuer Kräuterland und legt Wert auf heimische Kost. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Schwarzwurzel, Topinambur, Kraut & Co.: Auch im Winter gibt es Auswahl an regionalem Gemüse

Ein weiteres frostfestes Gemüse sei die Topinambur. Sie komme ursprünglich aus Südamerika, wachse aber in der Region sehr gut. Teile der Knollen blieben im Boden und somit vermehre sich die Topinambur quasi von selbst. „Man muss sie eher eindämmen, damit sie sich nicht zu sehr ausbreitet“, sagt Epple. Außerdem eigne sie sich wegen ihres Inhaltsstoffs Inulin besonders für Diabetiker. (Lesen Sie auch: Christian Henze veröffentlicht seine Autobiografie: Von einem, der auszog, Koch zu werden)

Neben den frostfesten Gemüsesorten zählt die Kräuterfrau noch Lagergemüse auf: Rote Bete, Gelbe Rüben, Pastinaken, Petersilienwurzel und mehr. „Vor allem Weißkraut hat im Allgäu eine ganz lange Tradition.“ Epple verweist damit auf die Herstellung von Sauerkraut. „Das ist eine echte Vitamin-C-Bombe für den Winter.“ Sie selbst habe noch acht Kilogramm davon in Fässern auf dem Balkon stehen.

Klimafreundlich kochen mit regionalen und saisonalen Zutaten

Was lässt sich aus den Gemüsesorten zaubern? Mit etwas Kochkenntnis könne man leckere Gerichte zubereiten, sagt Eppleund gibt ein Beispiel: Einfach Rote Bete in dünne Scheiben schneiden, in der Pfanne braten, Kräutersalz und Pfeffer oben drauf – fertig.

„Das ist mein Schnitzel-Ersatz“, sagt die Expertin und lacht. „Gerade jüngere Menschen tun sich aber schwer, weil sie das Kochen zuhause nicht gelernt haben.“ Der Aufwand sei zwar größer als bei Fertigprodukten, lohne sich aber. Epple ist überzeugt: „Wir brauchen eine neue Lust zu kochen.“ Sie empfiehlt beim Einkaufen stets auf die Herkunft der Produkte zu achten. Denn kurze Transportwege schonen das Klima. (Lesen Sie auch: Gesunde Ernährung hilft während Corona dem Immunsystem und den Nerven)

Die Schwarzwurzel wurde früher auch als "Arme-Leute-Spargel" bezeichnet. Rita Brinz und Gerti Epple legen das Gemüse aber durchaus auch auf die Pizza. Die Autorinnen veröffentlichten das Rezept in ihrem Buch "Das Allgäu kocht regional" (Bauer-Verlag GmbH, 2015). Bild: Rita Brinz

Rezept für eine Schwarzwurzel-Spitzwegerich-Pizza:

Mit einer Schwarzwurzel lässt sich auch Pizza belegen. Folgendes Rezept ist für vier Personen.

Zutaten:

Blätterteig: für zwei Bleche

Schwarzwurzeln: 400 Gramm

Zitrone: eine

Wasser: 100 Milliliter

Rapsöl: ein Esslöffel

Alter Bergkäse: 100 Gramm

Knoblauch: zwei Zehen

Schmand: 200 Gramm

Gewürze: Kräutersalz, Pfeffer, Muskat

Spitzwegerich: circa 20 Blätter (Alternative: Rucola)

Zubereitung:

Die Schwarzwurzeln waschen, Einweg-Handschuhe anziehen, die Schwarzwurzeln schälen und anschließend in Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht verfärben. Die Stangen in circa drei Zentimeter große Stücke schneiden. Das Öl in der Pfanne erhitzen und die Schwarzwurzelstücke darin etwa vier bis fünf Minuten braten. Anschließend aus der Pfanne nehmen und etwas abkühlen lassen.

Den alten Bergkäse fein reiben. Die Hälfte mit dem Schmand in einer Schüssel mischen. Die Knoblauchzehen schälen, durch die Presse drücken und mit dem Schmand verrühren, dann mit Kräutersalz, Pfeffer und Muskat würzen.

Den Blätterteig mit der Schmandmischung bestreichen. Die Spitzwegerichblätter und die Schwarzwurzelstücke darauf verteilen. Zuletzt mit dem restlichen Käse bestreuen und bei 230 Grad etwa 15 bis 20 Minuten backen.

Rezept aus dem Buch „Das Allgäu kocht regional“ von Rita Brinz und Gerti Epple, Bauer-Verlag GmbH, 2015

