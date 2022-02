Wie kommt man mit saisonalem und regionalem Gemüse durch den Winter? Eine Expertin gibt Koch-Tipps und bringt vergessene Sorten wieder auf den Tisch.

06.02.2022 | Stand: 06:06 Uhr

Wer sich saisonal und regional ernähren will, der hat es im Winter nicht leicht. Das könnte man meinen. Schließlich ist die Auswahl in der kalten Jahreszeit begrenzt. Für Gerti Epple ist das jedoch kein Problem. Die Vorsitzende des Vereins Allgäuer Kräuterland zeigt, wie in Vergessenheit geratene Gemüsesorten Abwechslung auf den Teller bringen. Eine Hemmnis sieht sie oft bei fehlenden Kochkenntnisse der Verbraucher.