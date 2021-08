Salzburger Festspiele zeichnen Regisseurin Ulrike Schwab aus

Warum die aus dem Allgäu stammende Regisseurin Ulrike Schwab (37) einen hochdotierten Preis der Salzburger Festspiele erhalten hat.

Die aus Altusried stammende Regisseurin und Sängerin Ulrike Schwab hat einen hochdotierten Preis der Opernwelt erhalten. Die 37-Jährige wird für ihre wegweisenden Inszenierungen in Berlin mit dem „Förderpreis Mortier Next Generation“ der Salzburger Festspiele ausgezeichnet. Verbunden sind damit 30 000 Euro Preisgeld und ein mehrmonatiger Arbeitsaufenthalt am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ein „Kraftwerk der Gefühle“ sei das Musiktheater für Ulrike Schwab schon gewesen, als sie Frauen auf der Bühne verkörperte, lobt die Jury. Als Regisseurin befrage sie den Kanon, etwa Mozarts „Don Giovanni“, „mit virtuos eigensinnigen Kreationen“.