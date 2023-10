So verlief das Comeback von Sami Blomqvist beim ESVK

Gegen den EV Landshut hat der ESV Kaufbeuren am Freitag mit 2:3 verloren. Und so bleibt den Fans nur die Freude darüber, dass nun Sami Blomqvist mitspielen darf.

Der ESV Kaufbeuren hat am Freitagabend gegen das bisher beste Auswärtsteam der DEL2 aus Landshut vor ausverkauftem Hause mit 2:3 verloren. Die beste Nachricht des Tages kam schon zwei Stunden vor Spielbeginn.

Fans freuen sich über Blomqvist-Einsatz

Stürmer Sami Blomqvist, der in den vergangenen Wochen auf seinen deutschen Pass gewartet hatte, hat diesen nun ausgehändigt bekommen und stand somit erstmals in dieser DEL2-Saison im Joker-Kader. Er musste mit ansehen, wie das Unterzahlspiel seiner Kollegen im ersten Abschnitt ausbaufähig war. Sowohl nach zweieinhalb Minuten als auch mit der Pausensirene war Landshut im Powerplay erfolgreich. Dazwischen hatte auch Joker Philipp Bidoul getroffen.

So wurden beim Stand von 1:2 aus Hausherren-Sicht die Seiten gewechselt. Der bissige Brett Cameron erhöhte Sekunden nach Start des zweiten Drittels für Landshut auf 3:1. Den Niederbayern gelang es gut, dem Joker-Angriffsspiel die Power zu rauben. Kamen die Hausherren doch zu großen Chancen, wie im Falle von Jacob Lagacé (26.), dann war Torwart Jonas Langmann zur Stelle.

Watson verkürzt in Überzahl

An Spannung gewann die Partie mit dem 2:3-Anschlusstreffer von Jamal Watson (34.) in Überzahl. Besser in Szene gesetzt werden sollte für einige Minuten während des Spiels übrigens Sami Blomqvist – Teile des zweiten und Teile des dritten Drittels agierte er nicht in Reihe vier, sondern in Reihe eins. Ein Treffer blieb ihm aber dennoch verwehrt.

ESVK im letzten Drittel: Leicht überlegen

Die Joker waren zu Beginn des Schlussdrittels zwar tonangebend, in den Duellen mit Langmann aber eben nicht erfolgreich. Sebastian Gorciks Schuss aus aussichtsreicher Position (50.) war nur eine der guten Möglichkeiten, die der Goalie vereitelte. Dass kein weiteres Joker-Tor fiel, mag auch daran gelegen haben, dass eine wirklich zündende Idee zum Ende hin ausblieb, während die Gäste hinten gut dicht machten.

