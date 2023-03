Sanierungspflicht in der EU: Wie viele Häuser im Allgäu betroffen wären

Die EU plant, eine Sanierungspflicht einzuführen, um den Energiestandard der Gebäude zu erhöhen. Wie viele Hauseigentümer wären davon im Allgäu betroffen?

Die EU macht Ernst: Im Sinne des Klimaschutzes möchte Brüssel auch Gebäude künftig klimafreundlicher machen. Das EU-Parlament gab kürzlich grünes Licht für die neue Gebäudeverordnung. Kommt es damit zu einer Sanierungspflicht? Danach müssten in den kommenden Jahren Millionen Häuser saniert werden. Auch zahlreiche Hauseigentümer im Allgäu wären davon betroffen. Verunsicherung macht sich breit, da eine umfangreiche Sanierung meist mit hohen Kosten verbunden ist. Wir haben nachgefragt bei Allgäuer Experten, die verraten, was wirklich nötig ist und was nicht, und wie es um die Bausubstanz in der Region steht.

Um den Sanierungsgrad der Häuser einstufen zu können, will die EU neue Energieeffizienzklassen von A für sehr gut bis G für schlecht einführen. Dem Vorschlag zufolge sollen Wohngebäude spätestens nach Januar 2030 die Klasse F erreichen. Bis zum Jahr 2033 soll der Energiestandard D bei allen Gebäuden in der EU vorhanden sein.

Energieeffizienzklassen in Deutschland - Welche gibt es?

In Deutschland gibt es bereits vergleichbare Energieklassen für Gebäude. Entscheidend für die Einstufung ist hierbei der Endenergiekennwert, der besagt, wie viel Energie das Haus im Jahr verbraucht. Der Wert wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche angegeben.

Aktuelle Energieklassen in Deutschland:

A+ - bis 30 kWh/m2a

A - 30-50 kWh/m2a

B - 50-75 kWh/m2a

C - 75-100 kWh/m2a

D - 100-130 kWh/m2a

E - 130-160 kWh/m2a

F - 160-200 kWh/m2a

G - 200-250 kWh/m2a

H - über 250 kWh/m2a

Laut Dr. Ulrike Kirchhoff, Präsidentin des Landesverbandes von Haus und Grund Bayern, wären bei Inkrafttreten des EU-Vorhabens nach derzeitigem Stand "rund ein Drittel der Häuser in Deutschland nicht mehr bewohnbar". Bei einem Blick auf die Übersicht der Wohngebäude im Allgäu, wird deutlich, dass auch in der Region zahlreiche Hauseigentümer tätig werden müssten. Über die Hälfte des Gebäudebestands in allen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten ist vor 1978 erbaut worden, teilt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) in Kempten, mit.

Das Jahr 1978 sei dabei ein entscheidendes Datum. Denn bis dahin gab es in Deutschland kaum energetische Vorgaben beim Bau von neuen Gebäuden. 1978 wurde das Modernisierungs- und Energieeinspargesetz eingeführt. "Bei allen Gebäuden, die davor erbaut wurden und bislang noch nicht saniert wurden, ist garantiert etwas zu tun", sagt Sambale.

Haus sanieren - Was ist zu tun, um Energiestandard D zu erreichen?

Was genau zu tun ist, um mindestens den Energiestandard D zu erreichen, hänge immer vom Einzelfall ab, sagt Thomas Rehklau vom Architekturbüro Michael Felkner in Waltenhofen. Eine Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus aus den 1950er Jahren mit einer Nutzfläche von 124 Quadratmetern (Das Beispielgebäude hat im Bestand Energieklasse H (ca. 250 kWh/m2a)):

Dämmung der obersten Geschossdecke (13.500 Euro)

Dämmung der Kellerdecke (14.000 Euro, nicht zwingend erforderlich)

Austausch der Heizung (50.000 Euro, nicht zwingend erforderlich)

Fassadendämmung (52.000 Euro)

Austausch der Türen und Fenster (45.000 Euro, erforderlich, wenn Fenster zu alt)

Dabei sei jedoch zu beachten, dass allein die Art der Beheizung die Energieeffizienzklasse stark beeinflusse, sagt Rehklau. Werde in dem angeführten Beispiel-Haus nur die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, "verbessert sich das Gebäude auf Klasse E".

Somit könne es bei manch etwas neueren Immobilien bereits ausreichen, die Heizung auszutauschen, um so den Vorgaben gerecht zu werden, sagt Rehklau. Laut Martin Sambale ist das bei allen Häusern, die ab 1987 gebaut wurden meist der Fall. Bei Gebäuden mit den Baujahren von 1979 bis 1986 sei es zumeist empfehlenswert, auch eine Wärmedämmung vorzunehmen. Ab dem Baujahr 2000 seien die Gebäude in der Regel ausreichend gedämmt, sagt Sambale.

Wohngebäude im Allgäu - In den vergangenen Jahren einige Sanierungen

Wie viele Immobilien im Allgäu tatsächlich betroffen wären, lässt sich nicht gänzlich sagen. Doch liegen zumindest Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder vor, aus denen hervorgeht, wie viele Wohngebäude es im Allgäu gibt - inklusive der jeweiligen Baujahre. Die Daten sind jedoch noch aus dem Jahr 2011. Insgesamt gab es vor zwölf Jahren im gesamten Allgäu 165.615 Wohngebäude:

Baujahr vor 1919: 14 Prozent

Baujahr 1919 - 1948: 8 Prozent

Baujahr 1949 - 1978: 38 Prozent

Baujahr 1979 - 1986: 11 Prozent

Baujahr 1987 - 1990: 5 Prozent

Baujahr 1991 - 1995: 7 Prozent

Baujahr 1996 - 2000: 8 Prozent

Baujahr 2001 - 2004: 4 Prozent

Baujahr 2005 - 2008: 4 Prozent

Baujahr 2009 und später: 2 Prozent

Seit 2011 ist im Allgäu viel gebaut worden, womit sich die Zahlen etwas verändert haben. Zudem sei in den vergangenen Jahren auch bereits einiges saniert worden, sagt Sambale. Der Sanierungsbedarf ist somit nicht ganz so riesig, wie der erste Blick auf die blanken Zahlen vermuten lässt.

Außerdem ist die Sanierungspflicht noch lange nicht Gesetz. Am Ende werde "sicher nicht so heiß gegessen wie gekocht", sagt Martin Sambale. Sollte die EU die Pflicht durchsetzen, müsse die Vorgabe zunächst in nationales Recht umgesetzt werden. Wie das schlussendlich in Deutschland aussieht, müsse noch abgewartet werden. Probleme könnte es beispielsweise beim Denkmalschutz geben. "Es kann ja nicht gehen, dass die Denkmalpflege eine Dämmung verbietet und andererseits eine Pflicht dazu besteht", sagt Sambale. (Lesen Sie auch unseren Kommentar dazu: Klimaschutz funktioniert nur, wenn er sozialverträglich ist)