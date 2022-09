Santiano nehmen 3000 Fans in Altusried mit auf tiefgründige Reise

Sie singen Lieder von Liebe und Freiheit. Nach Corona bekommen die Texte von Santiano eine besondere Bedeutung. Das haben 3000 Fans in Altusried erlebt.

01.09.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Gut zehn Jahre sind sie schon auf großer Fahrt auf hoher See. Und in jedem Hafen, in dem sie anlegen, werden sie begeistert empfangen. So war es auch beim Altusrieder Sommerfestival auf der Freilichtbühne, wo Santiano anlegte. 3000 Fans feierten im tiefen Süden die Musiker aus Schleswig-Holstein - und der Himmel feierte wohl mit. Denn pünktlich zum Auftritt hörte es auf zu regnen.

Die Band um ihren Frontmann Björn Both ("Eine tolle Bühne ist das hier.") ist eigentlich bekannte für ihre kernigen Lieder von Liebe und Freiheit, vom rauen Leben auf dem Wasser. Doch in dieses Konzert mischten sich sehr viele nachdenkliche Töne, wie sie auch auf ihrem vor einem Jahr erschienenen Album "Wenn die Kälte kommt" schon angeschlagen werden.

Es entstand in der Coronazeit mit Lockdown, Verboten von Treffen, vielen Einschränkungen und den Gegendemonstrationen sogenannter Querdenker. Das hat in der Gesellschaft Spuren hinterlassen, auf diesem Album und auch in den Anmoderationen zu den Liedern.

"Wir singen viel von Freiheit, aber die Probleme werden nicht auf hoher See, sondern an Land gelöst", rief Both dem Publikum entgegen und verurteilte aktuell den Krieg in der Ukraine als großes Verbrechen. Errungenschaften und Werte der Demokratie gingen verloren. Lieder wie "Der Wind hat sich gedreht" bekommen so eine ganz tiefe Bedeutung.

Umso wichtiger sei es, die Zeit, die Augenblicke zu genießen. Augenblicke wie in Altusried. Als das weite Rund das Titellied "Santiano" zumindest im Refrain textsicher begeleitete und am Ende unter dem Licht Hunderter in die Höhe gereckter Handys laut mitsingend bekannte: "Hoch im Norden, wo wir zu Hause sind". Da war sie, die Gemeinschaft, die Santiano stets beschwört - ob auf See oder an Land. Kein Wunder, dass Björn Both bekennt: "Unsere Heimathäfen sind Eure Herzen." Das sind die Gänsehautmomente, die das Publikum erleben möchte und die es in Altusried auch vielfach erlebt ein. Ein zweistündiges Konzert, das unter die Haut ging.

