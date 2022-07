Sarah Connor setzt in Füssen ein Zeichen gegen den Krieg

Die 42-jährige Soul- und Popsängerin Sarah Connor bringt beim Königswinkel-Open-Air am Festspielhaus in Füssen 8500 Fans zum Mitsingen – und hat eine Botschaft.

30.07.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Trotz anhaltenden Dauerregens ließen sich 8500 Fans am Freitagabend die Stimmung nicht verderben und feierten das Konzert von Sarah Connor auf der Bühne vor dem Festspielhaus in Füssen. Ihre großartige Stimme und ihre Band mit hervorragenden Instrumentalisten und Sängerinnen begeisterte.

Viele Besucherinnen und Besucher sangen die berührenden und engagierten Lieder aus ihrem zweiten deutschsprachigen Album „Herz Kraft Werke“ mit. Auf ihrem T-Shirt mit der Schrift „Stop The War“ setzte die 42-jährige Soul- und Popsängerin ein Zeichen gegen den Krieg. Über das Konzert, das im Rahmen der Reihe „Königswinkel Open Airs“ stattfand, berichten wir noch ausführlich, ebenso über den Auftritt von Rap-Star Sido, der im Barockgarten am Festspielhaus Neuschwanstein an diesem Samstag auftritt. Die diesjährigen "Königswinkel Open Airs" am Forggensee hatte der deutsche Schlagerstar Roland Kaiser eröffnet.