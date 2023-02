Schalengge-Rennen in Pfronten wegen zu wenig Schnee abgesagt

Am Samstag hätte das Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel stattfinden sollen. Jetzt teilt der Verein mit, dass das Spektakel abgesagt werden muss.

15.02.2023 | Stand: 21:55 Uhr

Das Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel muss auch in diesem Jahr ausfallen. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Geplant war das Rennen für den Faschingssamstag, 18. Februar. Die Gefahr für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sei zu hoch, weil auf der Strecke und vor allem im Sturzraum zu wenig Schnee liegt, teilt der Verein mit.

Schalengge-Rennen in Pfronten-Kappel fiel in den vergangenen Jahren wegen Corona aus

Das Rennen fiel in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer. In den Jahren zuvor zog es hunderte Teilnehmer und Schaulustige an. Bei dem Schalengge-Rennen stürzen sich die Teilnehmer auf ihren Schlitten, den "Schalenggen" einen Berg hinab.

Das Rennen in Kappel (Ortsteil von Pfronten im Ostallgäu) ist das größte und älteste seiner Art im Allgäu. Es findet seit 1977 in der Regel am Faschingssamstag statt. Veranstalter ist der Kappeler Schalengge Verein.