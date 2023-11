Schampus und Shrimps auf der Berghütte? BN wettert gegen "Kommerzialisierung"

Der Bund Naturschutz wettert gegen einen „Trend zur Kommerzialisierung“ in den Alpen. Dabei geht es auch um das gastronomische Angebot auf einer Berghütte.

13.11.2023 | Stand: 12:25 Uhr

Ein „Secco Brunch“ auf der Berghütte gefällig? Ein entsprechendes Angebot einer Alm in Oberbayern sorgt für Diskussionen. Es umfasst zum Beispiel Shrimps in Aioli, Bouillabaisse-Fischsuppe oder Lachstörtchen mit grünem Spargel und Kaviar-Schmand. Geboten wird auch eine Silvestersause mit „Partymusik und DJ“, wie der Spiegel kürzlich berichtete. Traditionalisten geht die „Schickimickisierung“ des gastronomischen Betriebs in den Alpen gegen den Strich. „So was geht gar nicht“, sagt eine Allgäuer Alphütten-Wirtin. „Es muss doch nicht immer höher, schneller und weiter sein.“

Ähnlich sieht es Jochen Krupinski von der Mindelheimer Hütte. „Was soll das? Wir haben doch wunderbare regionale Lebensmittel.“ Auch beim Bund Naturschutz schrillen die Alarmglocken angesichts des Beispiels im benachbarten Oberbayern. „Wir stellen uns entschieden gegen eine Kommerzialisierung in den Bergen. Für diesen Trend gibt es bayernweit immer mehr Beispiele. Wir wollen keine Kommerzschuppen mit ganzjährigem Rummel“, sagt Thomas Frey, Regionalreferent beim Bund Naturschutz.

BN warnt vor Partys in den Alpen: "Wildtiere werden durch nächtlichen Rummel gestört"

„Die Wildtiere würden durch nächtlichen Rummel gestört und der ursprüngliche Charakter der Bergwelt ginge verloren. „Weihnachtsfeiern, Betriebsfeiern oder Hochzeiten gehören ins Tal. Es kann doch nicht sein, dass oben die Party abgeht und unten Wirtshäuser aufgeben“, stellt Frey klar. Die Speisen auf der Alpenhütten sollten möglichst von der Alpe oder aus der Region stammen. Käsebrot und Milch gehörten dazu. „Sekt oder gar Champagner sicher nicht.“ Hervorzuheben seien die vielen Alphütten im Allgäu, die auf regionale Angebote setzten.

Dass die Ausbaupläne am Grünten, wo eine Investorenfamilie unter anderem eine ganzjährige Zehner-Gondelbahn errichten wollte, Anfang des Jahres am „Nein“ einiger Grundstückeigentümer scheiterten, wertet Frey als positives Signal wider der Kommerzialisierung.

Was die Zukunft der derzeit geschlossenen Grüntenhütte angeht, kündigt Frey an: „Wir haben da weiterhin ein Auge drauf.“

