Ihre Stimme macht Geschichten lebendig

Schauspielerin Nina Reithmeier verdient ihr Geld mit dem Einsprechen von Hörbüchern. Was der Allgäuerin an dem ungewöhnlichen Beruf gefällt.

11.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

An heißen Sommertagen trinkt Nina Reithmeier bis zu drei Liter am Tag. Ihr Beruf macht sie durstig. Denn die 41-Jährige, die aus Marktoberdorf stammt und in Berlin lebt, arbeitet als Hörbuchsprecherin. Da will die Stimme gut geölt sein. Kurz vor der Corona-Pandemie hat sie sich selbstständig gemacht und ihre Festanstellung am Grips-Theater, einem renommierten Kinder- und Jugendtheater in Berlin, aufgegeben. „Ich arbeitete dort elf Jahre lang als Schauspielerin, das war eine tolle Zeit“, erzählt sie.

