Brand in Lindau heute Nacht: Scheune mit Schnapsbrennerei fängt Feuer

Beim Brand einer Scheune in Lindau heute Nacht ist hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr stand vor einer Herausforderung.

03.04.2023 | Stand: 07:25 Uhr

Feueralarm nach Mitternacht: Nach einem Feuerausbruch in einer Scheune in Lindau-Schönau am Bodensee rückten Feuerwehr und Polizei am Montag (3. April 2023) gegen 1.30 Uhr aus. Bei dem Scheunenbrand entstand ein Schaden von etwa 260 000 Euro. In dem Stadel soll sich eine Schnapsbrennerei befunden habn.

Ersten Erkenntnissen nach sei bei dem Feuer niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Der Brand brach aus zunächst unklaren Ursachen in der Nacht zum Montag aus. Am frühen Morgen war das Feuer bereits gelöscht.

Bereits bei der Ankunft der ersten Einsatzkräfte vor Ort wurde der Vollbrand des Gebäudes und eines Autos gemeldet. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergreifen könnte.

Doch das schnelle Handeln der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das danebenstehende Wohnhaus. Der recht starke Wind stellte eine Herausforderung dar und machte es der Feuerwehr nicht so leicht. Er fachte das Feuer immer wieder an, sagte Max Witzigmann von der Feuerwehr Lindau vor Ort der Schwäbischen Zeitung. Die Feuerwehr Lindau war mit allen Wachen im Einsatz. Dank des schnellen und professionellen Handelns der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindern.

Garagenbrand am Wochenende in Isny mit bedenklicher Ursache

Ebenfalls nach Mitternacht zum Einsatz gerufen wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Isny (Landkreis Ravensburg). Dort stand eine Garage in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache gibt zu denken. Mehr darüber lesen Sie hier.

