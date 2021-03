Scheune in Gunzesried brennt - 15.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Scheune in Gunzesried (Oberallgäu) entstand am Samstag ein Schaden von 15.000 Euro. Die Polizei hat eine Vermutung zur Brandursache.

21.03.2021 | Stand: 10:33 Uhr

Am Samstag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Brand in einer Gunzesrieder Scheune. In der Scheune befindet sich eine Werkstatt, die laut Polizei in der Früh durch den Eigentümer mit einem Holzofen beheizt wurde.

Von dem Ofen aus kam es dann zu einer Brandentwicklung, die zeitnah entdeckt und gelöscht werden konnte. Eine Fremdeinwirkung kann nach bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Vermutlich kam es zu einem Funkenschlag beim Abzugsventilator.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 15.000 Euro. Die Feuerwehren Sonthofen, Bihlerdorf, Gunzesried und Blaichach waren mit circa 90 Einsatzkräften vor Ort.

(Lesen Sie auch: Vergessene Herdplatte sorgt für Küchenbrand in Sonthofen)