Forggensee: Ab wann die Schiffe wieder fahren - Alle infos im Überblick

Schiff fahren auf dem Forggensee ist seit bald wieder möglich. Hier alle Infos zu Fahrplan, Tickets, Dauer einer Forggenseeschifffahrt.

03.04.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Schiff fahren auf dem Forggensee im Landkreis Ostallgäu: Ein Ausflug mit einem der beiden Schiffe der Forggenseeschifffahrt, einem Eigenbetrieb der Stadt Füssen, gehört für viele Urlauber einem Highlight. Doch wann und wo fahren die Schiffe? Dieser Artikel gibt eine Übersicht über das Angebot 2023.

Was viele nicht wissen: Der Forggensee ist Deutschlands größter Stausee und er zählt zu den schönsten Seen des Landes. Bekannt ist er neben seinem herrlichen Blick auf die Ammergauer Alpen und die Königsschlösser auch für das Festspielhaus am westlichen Ufer. Kein Wunder, dass ein Ausflug mit dem Schiff hier besonders lohnenswert ist.

Die Forggenseeschifffahrt sticht auch 2023 wieder in See: Vom 1. Juni bis zum 15. Oktober 2023 sind Rundfahrten mit dem Schiff möglich, teilt die Forggenseeschifffahrt mit.

Kleine Rundfahrt (Dauer: etwa 1 Stunde, Schiff: MS Allgäu

(Dauer: etwa 1 Stunde, Schiff: MS Große Rundfahrt (Dauer: etwa 2 Stunden, Schiff: MS Füssen

Start und Ziel befinden sich für beide Ausflüge mit dem Schiff am Bootshafen Füssen, Parkplatz P 7. Übrigens: Im Winter und im Frühling gibt es keinen Schifffsverkehr auf dem Forggensee. (Lesen Sie auch: Forggensee im Allgäu: Wann ist er voll? Wann ist der See leer?).

Auch Schloss Hohenschwangau ist vom Forggensee aus zu sehen. Bild: Benedikt Siegert

Überblick kleine Rundfahrt auf dem Forggensee 2023

Täglich 5 Rundfahrten im südlichen Forggenseebereich ab dem 1. Juni bis zum 15. Oktober 2023

im südlichen Forggenseebereich ab dem Start: Bootshafen Füssen, Parkplatz P7.

Bootshafen Füssen, Parkplatz P7. Abfahrt (ab Bootshafen Füssen): 10.30 Uhr, 11.50 Uhr, 13.20 Uhr, 14.40 Uhr, 16 Uhr.

(ab Bootshafen Füssen): 10.30 Uhr, 11.50 Uhr, 13.20 Uhr, 14.40 Uhr, 16 Uhr. Dauer : 1 Stunde

: 1 Stunde Ticket: Karten gibt es am Infopoint am Bootshafen Füssen.

Karten gibt es am Infopoint am Bootshafen Füssen. Kosten: 13 Euro Erwachsene, 6,50 Euro Kinder (4-16 Jahre), Familienticket (33 Euro), 3 Euro Hunde, 3 Euro Fahrrad

13 Euro Erwachsene, 6,50 Euro Kinder (4-16 Jahre), Familienticket (33 Euro), 3 Euro Hunde, 3 Euro Fahrrad Schiff: MS Allgäu. Es ist das kleinere der beiden Forggenseeschiffe. 80 Sitzplätze hat es unter Deck. 110 Sitzplätze bietet die MS Allgäu auf dem Sonnendeck.

Mit dem Schiff auf dem Forggensee fahren: Für viele Ausflügler ist das ein Highlight. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Überblick große Rundfahrt auf dem Forggensee 2023

Täglich 3 Rundfahrten zum nördlichen Seeufer und wieder zurück ab dem 1. Juni bis zum 24. September 2023 (Achtung: Nur noch zwei Rundfahrten sind 25. September – 15. Oktober 2023 )

zum nördlichen Seeufer und wieder zurück ab dem (Achtung: Nur noch zwei Rundfahrten sind ) Start: Bootshafen Füssen, Parkplatz P7

Bootshafen Füssen, Parkplatz P7 Abfahrt: 10 Uhr, 12.30 Uhr, 15 Uhr.

10 Uhr, 12.30 Uhr, 15 Uhr. Dauer: 2 Stunden

2 Stunden Tickets: Karten gibt es am Infopoint am Bootshafen Füssen.

Karten gibt es am Infopoint am Bootshafen Füssen. Kosten: 18 Euro Erwachsene, 9,50 Euro Kinder (4 - 16 Jahre) , 46 Euro Familienticket (Eltern/Großeltern und ab zwei eigene Kindern)

Aktuelle Infos gibt es unter dieser Hotline, wo auch für Reisegruppen gebucht werden kann: 08362/3002-950

Schiff chartern am Forggensee: Sowohl die MS Allgäu (bis zu 80 Personen) als auch die MS Füssen (bis zu 200 Personen) können von Mitte Juni bis Mitte Oktober 2023 für Feste und Events gebucht werden. Die MS Allgäu kostet 500 Euro pro Stunde (plus 19 Pozent Mehrwertsteuer), die MS Füssen 900 Euro (plus 19 Prozenz Mehrwertsteuer), teilt die Forggensee-Schifffahrt mit.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Zuletzt wurde beispielsweise die Frage diskutiert, ob der Forggensee wegen geringen Schmelzwassers überhaupt voll wird.

