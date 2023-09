Freilichtbühne Altusried: Howard Carpendale begeistert 3300 Fans

Sommerfestival auf Altusrieder Freilichtbühne: Schlagerstar Howard Carpendale (77) verzückt 3300 Fans mit Hits wie Hello again, Ti amo und Tür an Tür mit Alice.

03.09.2023 | Stand: 17:15 Uhr

77 ist der im südafrikanischen Durban geborene und in München beheimatete Schlagerstar Howard Carpendale. Sein einst leuchtender Blondschopf ist unübersehbar herbstblond angegraut. Sängerisch und musikalisch jedoch ist „Howie“, wie ihn die Fans nennen, ganz und gar der Alte geblieben. Auf der Altusrieder Freilichtbühne begeisterte er 3300 Besucherinnen und Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.