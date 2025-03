Besuchermagnet Schloss Neuschwanstein Umfrage am Schloss Neuschwanstein: Wie gefällt Ihnen unser Schloss?

Wir haben einen Vormittag am Schloss Neuschwanstein verbracht und gefragt: Was reizt Besucher an dem Bau? Wie gut sind die Führungen? Und was könnte besser sein?