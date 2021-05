Eine Studie kürt Neuschwanstein zum „zweitbeliebtesten royalen Bauwerk der Welt“. Auf Social Media boomt das Schloss. Doch ein Bauwerk ist noch etwas beliebter.

Der 10. Mai 1954 kann womöglich als die zweite Geburtsstunde von Schloss Neuschwanstein gelten. An jenem Tag erschien eine Sonderausgabe des legendären LIFE Magazins. Auf dem Cover prangte eine prächtige Farbaufnahme des Märchenschlosses, untertitelt mit dem Schriftzug „Deutschland – ein Gigant erwacht“. Die Ausgabe des amerikanischen Hefts mit einer wöchentlichen Auflage von bis zu 13,5 Millionen Exemplaren schuf die Basis für die Bekanntheit von Schloss Neuschwanstein in Amerika – und damit in der ganzen Welt. Jetzt könnte sich ein ähnlicher Popularitätsschub vollziehen. „Es spricht einiges dafür“, sagt auch der Neuschwanstein-Kenner, Historiker und Ludwig II.-Biograf Marcus Spangenberg. Hintergrund ist eine aktuelle englischsprachige Studie des Architekturportals Homedit, die Neuschwanstein jüngst zum zweitpopulärsten „royalen Bauwerk“ der Welt kürte, nur knapp hinter dem Buckingham Palast in London.