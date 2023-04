20 Zentimeter Neuschnee und mehr: So tobt der Winter jetzt in den Allgäuer Alpen

Während es im Tal milde bleibt, schneit es in den Allgäuer Bergen - und das nicht zu knapp. Die spektakulären Schnee-Fotos nach Ostern.

14.04.2023 | Stand: 13:13 Uhr

So manch ein Auto ist heute mit Schnee auf dem Dach durchs Allgäu gefahren - denn in den Allgäuer Bergen gibt es derzeit ein rechtes Schneegestöber. "Wir haben am Nebelhorn aktuell 3,80 Meter Schnee auf der Piste", sagt Jörn Homburg, Sprecher der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen (OK Bergbahnen) unserer Redaktion. "Allein heute Nacht hat es ca. 20 Zentimeter geschneit."

Der Ausblick vom Grüntengipfel: Schnee wohin das Auge reicht - also nicht so weit bei so einem Schneegestöber. Bild: Alpsee Grünten Tourismus GmbH

Während die OK Bergbahnen noch mit mehreren Liften und Skigebieten im Winterbetrieb sind - teilweise bis in den Mai, kommt der späte Schneesegen für viele Bergbahnen im Allgäu zu spät: Die meisten haben bereits auf Sommerbetrieb umgestellt. Die Wintersaison in den Skigebieten Söllereck, Walmendinger Horn und Heuberg ist allerdings ebenso beendet - die Bahnen bereiten sich auf die Sommersaison vor. Wenn man sich aber die Bilder der Webcams ansieht, dürfte so manch einem Wintersportfan die Lust zum Skifahren bekommen.

Der Ausblick von der Gipfelstation am Heuberg auf etwa 1400 Metern ü. NN. Bild: OK Bergbahnen

Auch die Ostallgäuer Gipfel werden derzeit von Schnee umweht: "Am Berg haben wir aktuell 30 bis 50 Zentimeter Schnee", sagt ein Sprecher der Bahnen. Ab Montag, 17.04. gehen die Bahnen, zu denen auch die Tegelbergbahn sowie die Buchenbergbahn gehört, in Revision, bevor ab 27. April dann die Sommersaison dort beginnen soll.

Auf der Website der Breitenbergbahnen ist der Juwelenweg - ein beliebter Wanderweg - derzeit nicht begehbar wegen des starken Schneetreibens. Für alle anderen Wanderwege solle man Wanderstöcke, Spikes oder Grödeln mitnehmen, da die Strecken verschneit und teilweise auch vereist seien.

Der Winterrückfall nach Ostern soll allerdings nicht der einzige bleiben. In den nächsten Tagen kommt es laut Deutschem Wetterdienst weiter zu Niederschlägen. Wie weit die Schneefallgrenze sinkt und wann wieder mit frühlingshaftem Wetter zu rechnen ist, lesen sie in unserem 7-Tage-Wetter.

Auch an der Bergstation des Grünten - dem Wächters des Allgäus - ist derzeit von Frühling keine Spur. Während man vor einer Woche in den Allgäuer Alpen noch Krokuswanderungen oder Mountainbike-Touren bestreiten konnte, erinnert die Aussicht vom Grünten-Gipfel eher an tiefstes Sibirien.