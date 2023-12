"Schnee-Chaos hat sich normalisiert" - aber: Hier gibt es auch heute noch Behinderungen

Die gute Nachricht: Nach dem schneereichsten Start in den Dezember seit Jahren normalisiert sich die Lage im Allgäu. Aber: Es gibt noch Beeinträchtigungen. Wo?

03.12.2023 | Stand: 10:03 Uhr

Über 400 Einsätze in der Region bei Unfällen, bei steckengebliebenen Autos und LKW und umgestürzten Bäumen. Der heftige Schneefall zum Dezemberanfang hat die Rettungskräfte im Allgäu am Freitag und Samstag bis an ihre Grenzen gebracht.

Entwarnung tut da gut - und die gibt es am Sonntagmorgen (3.12.23) von der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten/Allgäu: "Nach dem Schnee-Chaos hat sich die Lage wieder normalisiert", sagte ein Beamter heute auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de

Zwar habe es auch in der Nacht noch viele Einsätze wegen herabgefallener Äste und umgestürzter Bäume gegeben, die den Verkehr blockierten. Zu größeren Zwischenfällen sei es aber nicht mehr gekommen. Und auch vom Wetter gibt es positive Nachrichten: Nach einer bitterkalten Nacht ist heute erst mal Sonne angesagt, weitere Niederschläge sollten nicht hinzukommen.

Dennoch: Der viele Schnee sorgt weiter für Beeinträchtigungen und Störungen, von denen auch das Allgäu betroffen bleibt. Ein Überblick.

Schnee im Allgäu und Bayern: Diese Behinderungen gibt es heute am Sonntag (3.12.) weiter