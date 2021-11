28 Unfälle in nur acht Stunden - Wintereinbruch sorgt für Unsicherheit auf den Straßen

Der Schneefall der vergangenen Tage hat Chaos auf den Straßen im Allgäu verursacht. Allein am Montagmorgen hat es innerhalb von acht Stunden 28 Mal gekracht.

29.11.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Wenn Schnee auf den Straßen liegt, dann ist es glatt. Was nach einer Banalität klingt, scheinen viele Autofahrer zum Wintersaison-Beginn zu unterschätzen. Das verdeutlichen die Unfallzahlen auf den Straßen im Allgäu und Umgebung am Montagmorgen: Mit dem Schneefall der vergangenen Tage ist die Zahl der Verkehrsunfälle nach oben geschnellt. Allein am Montagmorgen kam es zwischen 0 und 8 Uhr zu insgesamt 28 Unfällen auf den Straßen im Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, von Neu-Ulm im Norden bis Oberstdorf im Süden. Das teilt Sprecher Dominic Geißler auf Anfrage unserer Redaktion mit.

"Ein Großteil der Unfälle war schneebedingt", sagt Geißler. Meist seien die Fahrer zu schnell unterwegs oder hielten nicht genug Abstand zum nächsten Fahrzeug. 28 Verkehrsunfälle innerhalb von acht Stunden sei im Jahresschnitt "nicht der Standard", sagt der Polizeisprecher. Bei Wintereinbruch komme es aber vermehrt zu Unfällen. "Das ist ganz normal. Da haben wir als Polizei die Erfahrung gemacht, dass die Verkehrsteilnehmer sich erst wieder an die Straßenverhältnisse gewöhnen müssen." (Lesen Sie auch: Räumpflicht bei Schnee: Wer muss im Winter die Straße räumen?)

Unfälle bei Wintereinbruch: Fahrzeuge vor der Fahrt von Schnee und Eis befreien

Geißler verweist darauf, dass das Fahrzeug komplett von Schnee und Eis befreit werden muss. Doch da gebe es bereits Mängel. "Manchmal wird nur ein Guckloch in die Scheibe gebuddelt", sagt der Sprecher. Allerdings müssten Fahrer auch das Dach von Schnee und Eis befreien. Beim Bremsen könne der Schnee sonst auf die Frontscheibe rutschen oder bei hoher Geschwindigkeit auf das nachfolgende Auto fallen. Auch Lkw-Fahrer müssten das beachten. Auf den Planen des Lkw-Anhängers gefriere das Wasser über Nacht zu Eis und könne während der Fahrt auf nachfolgende Autos herunterfallen, sagt Geißler. "Eine gebrochene Windschutzscheibe ist da keine Seltenheit."

Diese Tipps gibt die Polizei bei winterlichen Straßenverhältnissen:

Auto winterfest machen und mit Eiskratzer, Schneebesen, Handschuhen ausrüsten sowie Frostschutz im Scheibenwaschwasser kontrollieren.

Winter- oder Ganzjahresreifen sind bei Eis, Schnee oder Schneematsch vorgeschrieben. Ein Auto mit Sommerreifen muss bei winterlichen Straßenverhältnissen stehen gelassen werden.

Fahrzeug von Schnee und Eis befreien.

Mehr Zeit für die Fahrt einkalkulieren und bewusst langsam fahren, um sich an Schnee, Eis und Glätte zu gewöhnen.

Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen und zum vorderen Fahrzeug ausreichend Sicherheitsabstand halten.

Ruckartige Lenkbewegungen sollten vermieden werden. Wenn das Fahrzeug auf gerader Strecke trotzdem ins Schleudern gerät, auskuppeln, bremsen und schnell, aber gefühlvoll gegenlenken. Reagiert das Fahrzeug nicht mehr, hilft nur eine Vollbremsung.

Bei richtig starken Wintereinbrüchen auf nicht zwingend notwendige Fahrten verzichten

