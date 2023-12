Im Wald herrscht nach starkem Schneefall Lebensgefahr

Wegen Schneebruch-Gefahr sollten Spaziergänger und Sportler den schönen Winterwald derzeit besser aus sicherer Entfernung genießen, rät ein Forstexperte.

05.12.2023 | Stand: 11:20 Uhr

Einen kompletten Stillstand im Allgäu haben am Freitag und Samstag unter anderem die Winterdienste verhindert. Hunderte Menschen und Fahrzeuge waren zwischen Memmingen und Oberstdorf, Lindenberg und Buchloe bis in die Nacht unterwegs und räumten die Schneemassen von Straßen und Gehwegen. In Memmingen etwa kämpften 79 Frauen und Männer gegen den Niederschlag an.

Stadt Memmingen gut auf Schnee vorbereitet

Die Stadt ist gut vorbereitet für solche Situationen. Im November hat sie den Winterdienst so organisiert, dass er schnell loslegen kann, heißt es auf Anfrage in der Verwaltung. Dafür stehen im Bauhof 32 Fahrzeuge bereit, darunter Schneepflüge und kleine Traktoren. Deren Fahrerinnen und Fahrer sind schnell alarmiert.

Ebenso weitere 47 Frauen und Männer, die zu Fuß in der Stadt unterwegs sind und mit Schneeschippen Gehwege und andere Flächen befreien. All diese Einsatzkräfte sind Mitarbeiter des Memminger Bauhofs, der Stadtgärtnerei, des Stadions, auch einige Hausmeister sind dabei. Zusätzlich kann die Stadt private Unternehmen hinzurufen, zu deren Leistungen auch der Winterdienst gehört.

Winterdienst nachts und früh morgens im Einsatz

Am Freitag waren sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon vorbereitet auf Schneefall. Denn der Bauhof beobachte intensiv die Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes, heißt es bei der Stadt. Außerdem sei im Winter ab 3 Uhr immer ein Straßenmeister unterwegs und prüfe den Zustand von Fahrbahnen und Gehwegen.

So könne auch ohne eine Meldung des Wetterdienstes schnell reagiert werden. Dass es am Wochenende schneien würde, sei bekannt gewesen. Die Intensität des Niederschlages jedoch sei eine Herausforderung gewesen.

Rund um die Uhr ist der Winterdienst in Memmingen nicht im Einsatz: "Lenk- und Ruhezeiten gelten auch für die im Winterdienst eingesetzten Personen. Daher konnte nicht die ganze Nacht geräumt werden. Gerade bei Räumeinsätzen in der Dunkelheit kann nachlassende Konzentration aufgrund von Müdigkeit zu Unfällen führen, die es zu vermeiden gilt."

Gefahr des Schneebruchs: Spaziergänge im Wald vermeiden

Vermieden werden sollen auch lebensgefährliche Situationen im Wald. Auch dort sorgen die Schneemassen derzeit für große Gefahr, sagt Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten. "Jüngere Bäume wurden vom Schnee umgebogen und können jetzt plötzlich brechen. Bei älteren Bäumen kann die hohe Schneelast dazu führen, dass Äste, aber auch ganze Kronen abbrechen. Auch kleine Äste werden bei einer Fallhöhe von 20 oder 30 Metern schnell zu einem tödlichen Geschoss.“

Die Bayerische Forstverwaltung bitte deshalb Spaziergänger, Skitourengänger und Schneeschuhläufer, die tiefverschneiten Wälder in den nächsten Tagen zu meiden. „Die Spaziergänger sollten den herrlichen Winterwald aus sicherer Entfernung genießen, bis der Schnee wieder von den Kronen abgerutscht ist“, rät der Forstexperte.

Lawinenlage in den Allgäuer Alpen aktuell

Um Wald geht es auch im aktuellen Lawinen-Warnbericht für die Allgäuer Alpen: "Oberhalb der Waldgrenze herrscht eine erhebliche, darunter eine mäßige Lawinengefahr", heißt es auf der Internetseite des Lawinenwarndienstes Bayern.

Erhebliche Gefahr steht für Stufe drei von fünf, mäßige Gefahr für Stufe zwei. Schon ein einzelner Wintersportler könne in der aktuellen Situation einen Schneerutsch auslösen. "In mittleren Lagen kann es vereinzelt zur Selbstauslösung von Gleitschneelawinen kommen. Diese sind an steilen Wiesenhängen und in Waldschneisen aller Expositionen möglich."