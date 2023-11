Viele Unfälle auf winterlichen Straßen im Allgäu - Fahrer baut Crash mit Sommerreifen

Der Winter ist im Allgäu angekommen. Offenbar haben sich noch nicht alle Autofahrer daran gewöhnt. So mancher fährt sogar mit Sommerreifen.

Infolge der anhaltenden Schneefälle hat es im Allgäu am Mittwoch erneut mehrere Unfälle gegeben. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer waren zu schnell unterwegs, so mancher mit Sommerreifen und ein anderer betrunken. Das sind die Meldungen der Polizei.

Am Mittwochabend ist ein Lkw bei bei Ebenhofen (Kreis Ostallgäu) von der Straße abgekommen und im Schnee steckengeblieben. Bei der Aufnahme des Unfalls bemerkten die Beamten aus Marktoberdorf, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und nahm dem 43-Jährigen noch vor Ort den Führerschein ab. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Unfall B16 bei Biessenhofen: Auto mit Sommerreifen gerät in den Gegenverkehr

Auf der B16 bei Biessenhofen (Kreis Ostallgäu) hat am Mittwochmorgen ein Autofahrer mit Sommerreifen einen Unfall verursacht. Der 35-jährige Fahrer war von Kaufbeuren in Richtung Biessenhofen unterwegs, als er in einer Kurve kurz vor einer Unterführung auf der verschneiten Straße in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 55-jähriger Autofahrer versuchte nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Das Auto des 35-Jährigen musste abgeschleppt werden. Er muss sich nun wegen verschiedener Verkehrsverstöße verantworten.

Fahranfängerin wird von Lkw gerammt

Ebenfalls am Mittwochmorgen hat eine Fahranfängerin die schneeglatten Straßenverhältnisse in Ruderatshofen (Ostallgäu) unterschätzt und ist mit einem Lkw zusammengeprallt. Sie fuhr auf der Apfeltranger Straße Richtung Oberbeuren und hätte an der Einmündung zur neuen Umgehungsstraße auf die Vorfahrt achten müssen. Da sie laut Polizei zu schnell unterwegs war, rutschte sie über die Sichtlinie hinaus und wurde von einem Lkw gerammt.

Die Fahrerin und ihre vier Mitfahrer sowie der Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, der Schaden am Lkw beträgt 5000 Euro. Die Unfallverursacherin muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Außerdem wird sie an einer Nachschulung teilnehmen müssen.

Auto überschlägt sich auf der A7 bei Nesselwang

Auf der A7 bei Nesselwang hat sich am Mittwochnachmittag ein Auto überschlagen. Weil der 35-jährige Fahrer auf der schneeglatten Straße zu schnell unterwegs war, kam sein Auto ins Rutschen. Das Fahrzeug kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren ein.

In Ruderatshofen hat ein junger Mann am Mittwochvormittag mit seinem Kleinwagen ein Verkehrsschild überfahren. Eine Autofahrerin beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei. Demnach rutschte das Fahrzeug in der Apfeltranger Straße auf eine Verkehrsinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Fahrer stieg daraufhin aus und begutachtete den Schaden. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Das Schaden beträgt 150 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040 entgegen.

In der Nacht ist ein 20-Jähriger zwischen Westendorf und Obergermaringen im Ostallgäu mit seinem Auto von der Straße abgekommen. In einer Kurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann blieb unverletzt. Sein Auto hat einen Totalschaden in Höhe von 3500 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

