So ist die aktuelle Lage auf den verschneiten Straßen im Allgäu

Der Winter ist zurück im Allgäu. Mancherorts schneit es seit einigen Stunden unaufhörlich. Wie ist die aktuelle Verkehrslage? Nachgefragt bei der Polizei.

20.01.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Im Allgäu schneit es heute mancherorts seit einigen Stunden unaufhörlich. Wie beeinflusst der Schnee aktuell die Verkehrslage auf den Straßen im Allgäu? Das sagt die Polizei.

Laut Holger Stabik, Pressesprecher der Polizei Schwaben Süd/West, ist die Lage auf den Straßen im Allgäu am Freitag "durchaus winterlich". Die Polizei ist aktuell bei 16 Unfällen in der Region im Einsatz (Stand 14 Uhr). Das heißt, bei diesen 16 Fällen läuft der Einsatz mit Unfallaufnahme und möglicher Bergung der Fahrzeuge noch. Abgeschlossene Verkehrseinsätze von heute sind also nicht einberechnet.

Stabik betont aber, dass es sich bei dieser Zahl nicht nur um wetterbedingte Unfälle handeln kann, sondern beispielsweise auch um sogenannte "Parkrempler". Vier dieser laufenden Einsätze ließen sich eindeutig auf die Witterungsverhältnisse zurückführen, die tatsächliche Zahl könnte womöglich höher sein. Das sei aber zum jetzigen Stand schwierig zu sagen. Zum Vergleich: An einem "normalen Tag" zählt die Allgäuer Polizei etwa 80 Unfälle im Tagesverlauf.

Unfall auf der B12 und dichter Verkehr im Allgäu

Egal ob Ober-, Unter-, Ost- oder Westallgäu: Konkrete Unfallschwerpunkte des heutigen Tages oder Regionen, in denen es heute besonders viel kracht, gibt es nicht.

Auf der B12 im Bereich Geisenried / Biessenhofen im Ostallgäu hat es heute mehrere Unfälle gegeben. Bei Geisenried sind nach ersten Informationen um kurz vor 13 Uhr vier Fahrzeuge ineinander gestoßen. Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden, aktuell ist immer noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Wer am Freitagnachmittag mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht nur wegen der Witterungsverhältnisse Geduld mitbringen. Nicht nur auf der B12 kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Auch auf der B19 zwischen Kempten und Waltenhofen im Oberallgäu stockt es.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.