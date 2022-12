Der Schnee kommt heute ins Allgäu - so wird das Wetter am Wochenende

Es ist so weit: Der Schnee kommt im Allgäu an. Heute und am Wochenende soll es in der Region schneien. Es wird zudem richtig kalt. Das sind die Aussichten.

09.12.2022 | Stand: 08:42 Uhr

Spätestens jetzt sollten die dicken Winterklamotten aus dem Schrank gezogen werden. Denn jetzt wird es kalt im Allgäu. Auch die Ski können zum Wachsen und Schleifen gebracht werden, denn mit der Kaltfront kommt auch der Schnee in die Region, berichtet Jürgen Schmidt, Chefmeteorologe bei Wetterkontor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitagvormittag vor leichtem Schneefall in allen Allgäuer Kreisen und kreisfreien Städten. Und auch glatt könnte es auf den Allgäuer Straßen werden, auch davor warnt der DWD.

Während die Temperaturen zuletzt noch knapp über dem Gefrierpunkt lagen, sinken sie zum Wochenende hin auf Werte unter null. In den vergangenen Tagen kam es nachts bereits schon zu Frost, doch nun bleibt es laut DWD zunächst auch tagsüber frostig.

Zum Start der neuen Woche wird es richtig eisig. Dann zeigt das Thermometer stets Minusgrade an. Doch warm halten kann man sich bestens beim Schnee schaufeln. Denn das wird mancherorts bereits nötig sein. Besonders am Sonntag soll es recht kräftig schneien. In Kempten sind beispielsweise etwa zehn Zentimeter Neuschnee angesagt, in Kaufbeuren neun und in Memmingen sieben. In den etwas höheren Lagen sind auch 15 bis 20 Zentimeter möglich. (Die aktuellen Wetteraussichten für das Allgäu finden Sie immer hier.)

Schnee im Allgäu: Kaltluft kommt vom Norden in die Region

Warum der Schnee erst jetzt im Allgäu so richtig ankommt, weiß Wetterforscher Schmidt: "Über dem Süden Deutschlands liegt bislang noch eine mildere Luft." Im Gegensatz zum Norden der Republik. "Da liegt die kalte Luft." Beispielsweise hat es Sonntag, Montag und Dienstag über der Mitte Deutschlands immer wieder geschneit. Die Kaltluftfront zieht derzeit laut Schmidt von Nord und Nordost über Deutschland hinweg. Das sei eher ungewöhnlich. Die kalte Luft trifft spätestens am Freitag auch auf den Süden und bringt den Schnee mit. (Lesen Sie auch: Was Skitourengeher am Grünten beachten sollten)

Der weitere Ausblick ist vage. Doch es sehe laut Schmidt so aus, als bliebe die kalte Luft zumindest für einige Tage. Die Temperaturen bleiben voraussichtlich bis Mittwoch kommender Woche immer unter null Grad. Besonders nachts sinken sie stark, teils auf bis zu minus zehn Grad. Weitere Schneefälle soll es nach dem Wochenende zunächst nicht mehr geben. In den etwas höheren Gegenden im Allgäu kann es jedoch laut einiger Wetterprognosen am Donnerstag noch einmal kräftig schneien.

