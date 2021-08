Schnee in den Bergen möglich: Am Wochenende wird es Herbst im Allgäu

Das Wetter im Allgäu wird herbstlich. In höheren Lagen der Allgäuer Alpen kann am Wochenende sogar Schnee fallen.

Das braucht kein Mensch im August: Am Wochenende erwartet das Allgäu einen Hauch von Herbst. Das Wetter wird nasskalt und ungemütlich. Hoch oben in den Alpen kann es dann sogar schneien - die Schneefallgrenze sinke zum Wochenende hin auf etwa 2000 Meter, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Heute am Mittwoch wird es im Allgäu heiter bis wolkig und halbwegs warm. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Buchloe, 20 Grad in Kempten und bis zu 23 Grad in Lindau am Bodensee.

In der Nacht zum Donnerstag wird es dann aber schon richtig "frisch". Die Temperaturen sinken im Allgäu auf sieben bis neun Grad.

Von Donnerstag an wird das Wetter im Allgäu dann wirklich ungemütlich. Es ist überwiegend mit bewölktem Himmel zu rechnen, es wird immer regnen bei Temperaturen um 19 Grad. In der Nacht kann es Regen und vereinzelte Gewitter geben.

Auch der Freitag wird demnach stark bewölkt, es kann Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf zwischen 13 Grad in Mittelberg im Tannheimer Tal und 15 Grad in Kempten. In Lindau wird es noch einigermaßen warm bei bis zu 19 Grad.

Wetter im Allgäu: Schneefallgrenze sinkt auf 2000 Meter

Die Schneefallgrenze sinkt zum Wochenende hin auf etwa 2000 Meter. Für die meisten Allgäuer werden Samstag und Sonntag vor allem verregnet. Bei Höchstwerten zwischen 5 und 8 Grad nachts und 15 und 17 Grad am Tag heißt es: Jacken raus, der Herbst ist da. Und auch der Montag kommender Woche verspricht nach den aktuellen Vorhersagen für das Allgäu keine große Wetter-Besserung.

