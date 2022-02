Mehrere Unfälle nach starkem Schneefall im Allgäu - Wetterdienst hebt Unwetterwarnung auf

Am Dienstag ereigneten sich mehrere Unfälle auf glatten Straßen im Allgäu. In der Nacht auf Mittwoch soll es laut Wetterdienst nicht mehr stark schneien.

01.02.2022 | Stand: 21:21 Uhr

++ Update 21.20 Uhr: Deutscher Wetterdienst hebt Unwetterwarnungen auf

Der Deutsche Wetterdienst hat soeben seine Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall für die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau aufgehoben.

++ Update 19.20 Uhr: Lkw schanzt auf der B12 bei Geisenried über Leitplanke

Auch im Landkreis Ostallgäu kam es am Dienstag zu mehreren Unfällen auf glatten Straßen. Mehr dazu in unserem Überblick.

++ Update 18.30 Uhr: Auto rutscht über Parkplatz - und landet fast im Bach

77 Unfälle hat die Polizei zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag auf den Straßen im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West registriert. Schnee und Eis waren laut Polizeisprecher Dominic Geißler oft die Ursache. Ein kurioser Unfall ereignete sich in Kaufbeuren - mehr dazu lesen Sie hier.

++ Update 17.40 Uhr: Schulbus prallt an B16 bei Kaufbeuren frontal gegen Baum

Ein Schulbus ist am Dienstag frontal gegen einen Baum an der B16 bei Kaufbeuren geprallt. Was bislang dazu bekannt ist, lesen Sie hier.

++ Update 14.37 Uhr: Polizei verzeichnet erhöhtes Unfallaufkommen

Laut Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, hält sich die Einsatzbelastung der Polizei auch am frühen Nachmittag "in Grenzen". Die Polizei verzeichne ein leicht erhöhtes Unfallaufkommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen des Allgäus vor starkem Schneefall am Dienstag. Gerade in den höheren Lagen wird viel Neuschnee erwartet. Zudem könnten Schneeverwehungen zu schwierigen Straßenverhältnissen führen. Das große Schneechaos, das Polizei und Winterdienste erwartet hatten, hat es am Vormittag allerdings nicht gegeben.

Schnee und Glätte im Allgäu: So ist die Lage auf den Straßen

Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass es am Dienstagmorgen und am Vormittag im Allgäu nicht mehr Unfälle gegeben hat, als an einem durchschnittlichen Wintertag. Geißler führt das darauf zurück, dass es in den höheren Lagen wesentlich mehr schneit als etwa in den niedriger gelegenen Städten wie Kempten oder Kaufbeuren. (Lesen Sie auch: Blitzeis ist eine tückische Gefahr im Winter - das müssen Autofahrer im Allgäu beachten)

Anders als bei den ersten starken Schneefällen zu Beginn des Winters seien Autofahrer und Autofahrerinnen in der Region mittlerweile an das Fahren bei Schnee gewöhnt. Die Straßen im Allgäu sind frei, mit großem Verkehrschaos ist wohl nicht zu rechnen.

Erhöhtes Unfallaufkommen in der Nacht in Bayern

Anders sah die Verkehrslage in Bayern nachts aus. Schnee und glatte Straßen haben im Freistaat in der Nacht auf Dienstag zu Unfällen geführt. Zum Beispiel hat es auf der B16 bei Baisweil im Ostallgäu gekracht. Zwei Fahrzeuge sind auf der glatten Fahrbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. In Nesselwang ist ein Auto gegen eine Hauswand gerutscht. Der Autofahrer und die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspedal und lieber langsamer, dafür sicher ans Ziel." Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im Wagen haben. Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen.

