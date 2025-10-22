Prozess in Memmingen Schockanruf-Bande erbeutete 180.000 Euro von Senioren - Ein mutmaßlicher Täter nun vor Gericht

Ein 24-Jähriger soll Teil einer Betrügerbande sein, die im Allgäu und rund um Augsburg ältere Menschen um viel Geld brachte. Ihm droht eine Haftstrafe.