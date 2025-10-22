Schockanruf-Bande erbeutete 180.000 Euro von Senioren - Ein mutmaßlicher Täter nun vor Gericht

Die Opfer waren zur Tatzeit zwischen 65 und 87 Jahre alt. Sie übergaben ihm nicht nur ihr gesamtes Bargeld, ihr Gold und ihren Schmuck. Einige wurden durch die perfide Masche auch seelisch verletzt. Der mutmaßliche Täter muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Ein solcher Prozess ist eher eine Seltenheit. Denn dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, an Schockanrufen beteiligt gewesen zu sein. Dabei verloren die Opfer zusammen 180.000 Euro. Nur sehr wenige dieser Taten werden aufgeklärt, heißt es bei der Polizei auf unsere Anfrage.
Prozess in Memmingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden