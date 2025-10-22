Schockanruf-Bande erbeutete 180.000 Euro von Senioren - Ein mutmaßlicher Täter nun vor Gericht

Icon Menü
Schockanruf-Bande erbeutete 180.000 Euro von Senioren – Mutmaßlicher Täter nun vor Landgericht Memmingen

Prozess in Memmingen

Ein 24-Jähriger soll Teil einer Betrügerbande sein, die im Allgäu und rund um Augsburg ältere Menschen um viel Geld brachte. Ihm droht eine Haftstrafe.
Von Andreas Berger
    Achtung, Schockanruf: In diesen Fällen rufen die Täter meist ältere Menschen an und versuchen, durch haarstreubende Lügengeschichten an deren Erspartes zu kommen.
    Die Opfer waren zur Tatzeit zwischen 65 und 87 Jahre alt. Sie übergaben ihm nicht nur ihr gesamtes Bargeld, ihr Gold und ihren Schmuck. Einige wurden durch die perfide Masche auch seelisch verletzt. Der mutmaßliche Täter muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Ein solcher Prozess ist eher eine Seltenheit. Denn dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, an Schockanrufen beteiligt gewesen zu sein. Dabei verloren die Opfer zusammen 180.000 Euro. Nur sehr wenige dieser Taten werden aufgeklärt, heißt es bei der Polizei auf unsere Anfrage.

