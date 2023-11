Schöffenamt im Allgäu: "Keine Gesinnungsprüfung"

Schöffen werden im Allgäu auf ihr Amt vorbereitet. In Erfurt gab es Anfang des Jahres Schlagzeilen: Eine Schöffin soll rechte Demos organisiert haben.

13.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ohne Schöffen geht es nicht, sagt Konrad Beß. Er ist Präsident des Memminger Landgerichts. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter seien das „Bindeglied zwischen Rechtsstaat und Bürgerschaft“ und eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Urteil „im Namen des Volkes“ ergehen könne. Im ersten Halbjahr wurden bundesweit Schöffen und Jugendschöffen gesucht und für die Zeit von 2024 bis 2028 gewählt. Jetzt werden die Laienrichter auf ihr Amt vorbereitet, zum Beispiel am Memminger Landgericht. Dort finden am Donnerstag und Freitag Einführungsveranstaltungen statt. Während der Wahl ging in Deutschland die Sorge um, dass sich zu wenige Ehrenamtliche bewerben könnten und Mitglieder rechter Parteien versuchen, diese Ämter zu besetzen.

