Schon wieder ein Penis am Grünten - aber diesmal ein recht vergänglicher

Die Geschichte um den Penis am Grünten nimmt kein Ende: Nun steht dort wieder ein Phallussymbol, allerdings diesmal aus einem vergänglichen Werkstoff.

06.11.2021 | Stand: 17:47 Uhr

Selbst eingefleischten Holzpenisfans wurde es in der Verangenheit schwindelig: Die Skulptur, die immerhin beim Online-Kartendienst Google Maps als "Kulturdenkmal" ausgewiesen war, wurde mehrmals umgesägt und dann wieder aufgestellt. Es ermittelte sogar die Polizei. Der Kult um das Phallussymbol schlug hohe Wellen, sogar in der Weltpresse. Und eine Rettenberger Brauerei huldigte den Holzpenis am Grünten mit einem Bier.

Wieder ein Penis um Grünten: Skulptur ist diesmla aus Schnee

Jetzt steht wieder ein Penis am Grünten. Doch diesmal braucht es keine Zerstörer, um die Skulptur wieder kleinzukriegen. Das dürfte die Herbstsonne übernehmen, wenn sie dem Penis einheizt - denn die Skulptur ist diesmal aus Schnee. AZ-Leser Walter F. aus Kempten entdeckte ihn bei einer schon winterlichen Wanderung und schickte das Foto in die Redaktion - mit dem Kommentar: "Er ist wieder da!". In der Tat.

