"Schreiben ist ein einsamer Job", sagt Sönke Wortmann

Eigentlich ist Sönke Wortmann als Regisseur bekannt. Nun hat er einen Roman verfasst. Mit seinem Auftritt in Lindenberg startet das Allgäuer Literaturfestival.

08.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Vermutlich werden sich viele über das Programm des Allgäuer Literaturfestivals wundern. Auf der Liste der Lesenden steht auch Sönke Wortmann. Also jener große deutsche Regisseur, der Filme drehte wie „Der bewegte Mann“, „Das Wunder von Bern“ oder zuletzt die Komödien „Contra“ und „Eingeschlossene Gesellschaft“. Nun ist Wortmann aber unter die Schriftsteller gegangen. 2021 kam sein Roman „Es gilt das gesprochene Wort“ auf den Markt, in dem er von zwei Männern erzählt, die im Politik- und Diplomatenmilieu neue Erfahrungen machen, und von einer Frau mit einer seltenen Krankheit namens Mutismus (eine Kommunikationsstörung). Aus diesem Erstlingswerk wird Wortmann zur Eröffnung des Literaturfestivals am kommenden Donnerstag in Lindenberg lesen.

26 Lesungen im ganzen Allgäu sind geplant. Unter den Lesenden sind auch Michaela May und Axel Hacke

Sönke Wortmann steht an der Spitze von 26 Lesungen, literarisch-musikalischen Aufführungen und Poetry Slams, die von 12. Mai bis 4. Juni an ebenso vielen Orten im ganzen Allgäu über die Bühne gehen. Die Regie für das Festival führt wieder die Schwabenakademie in Irsee, vor Ort organisieren Kulturämter, Volkshochschulen, Museen, Theater und andere Institutionen die Veranstaltungen. Unter den Lesenden sind große Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Georg Klein (der sein neues Buch „Bruder aller Bilder“ vorstellt), Antje Rávik Strubel (deren „Blaue Frau“ den Deutschen Buchpreis 2021 gewann) oder Norbert Scheuer (der für seinen Roman „Winterbienen“ den Wilhelm-Raabe-Preis erhielt). Auch der ebenso bekannte wie originelle Kolumnist Axel Hacke ist zu Gast im Allgäu.

Michaela May stellt im Bauernhofmuseum Illerbeuren ihre Autobiografie vor. Bild: Benedikt Siegert

Das Literaturfestival hat außerdem Autorinnen und Autoren eingeladen, die man eigentlich aus anderen Zusammenhängen kennt. Etwa die Schauspielerin Michaela May, die ihre Autobiografie „Hinter dem Lächeln“ präsentiert. Oder (Fernseh-)Koch Vincent Klink, der wohlweislich im Meckatzer Bräustüble Heimenkirch aus „Ein Bauch spaziert durch Venedig“ liest. Oder eben Sönke Wortmann.

Sönke Wortmann wollte herausfinden, ob er einen Roman schreiben kann

Warum hat der Regisseur und Filmproduzent im fortgeschrittenen Alter noch einen Roman geschrieben? „Ich wollte es einfach mal versuchen und schauen: Kriege ich das hin?“, antwortet der 62-Jährige. Seine Geschichte dreht sich um zwei Männer. Der eine ist Redenschreiber des deutschen Außenministers, der andere Diplomat. Wortmann schickt die beiden auf eine Reise nach Marokko – und zu sich selbst. Sie müssen sich, bei all dem Humorvollen, das der erfahrene Komödien-Regisseur in seinen Roman einbaut, mit ernsten Dingen beschäftigen: Mit den eigenen Träumen und Ängsten, mit Demütigungen. Und dann kommt auch noch die Liebe ins Spiel ... Auf der politischen Ebene geht es um Migration und Flucht. Dieses Thema habe er eher durch Zufall aufgegriffen, sagt Sönke Wortmann; das habe sich aus der Figurenkonstruktion heraus ergeben.

Axel Hacke ist zu Gast in Kimratshofen bei Altusried. Bild: Andreas Brücken

Um das Milieu, das er beschreibt, kennen zu lernen, hat Wortmann umfangreich recherchiert. „Ich war überall dort, wo der Roman spielt“, sagt er. Etwa in der Wüste Marokkos. Außerdem besuchte er die deutschen Botschaften von Südafrika und Marokko. „Man hat mir sehr geholfen und mich überallhin mitgenommen.“ Außerdem ging Wortmann mit deutschen Politikern auf Reisen. Das alles habe sehr viel Spaß gemacht – auch wenn er zwischendurch mal Bedenken hatte, ob er durchhalten würde in diesem Langzeit-Projekt. Sein Fazit nach 240 Roman-Seiten: „Schreiben ist ein einsamer Job.“ Da sei ihm die Teamarbeit am Filmset im Zweifelsfall doch lieber.

Holly Fink aus Lindenberg stand beim Spielfilm von Sönke Wortmann hinter der Kamera

Deshalb ist offen, ob Sönke Wortmann sich nochmals hinsetzt und einen zweiten Roman auf den Weg bringt. Vom Erfolg her wäre das durchaus drin, sagt er. Der Verkauf lief zwar nicht sehr gut, aber immerhin gut. „Es gibt also keinen Grund, es nicht nochmals zu versuchen.“

Was er gewiss nicht machen wird: aus dem Buch einen Film. Er habe sich lange mit dem Thema beschäftigt, nun reize ihn wieder was Neues. Aber er freue sich, wenn andere daraus einen Film machen. Zwei Prozenten haben sich schon gemeldet.

Sönke Wortmann dreht und produziert Filme. Nun hat er einen Roman geschrieben. Bild: Rolf Vennenbernd

Apropos Film: Dass am Tag nach der Lesung Wortmanns, im Kino Lindenberg sein Spielfilm „Contra“ zu sehen ist, hat nichts mit dem Literaturfestival zu tun. Vielmehr war die Gelegenheit günstig, den Film, der schon 2020 fertig war und wegen der Corona-Beschränkungen erst im Oktober 2021 in die Kinos kam, in der Heimatstadt seines Kameramannes zu zeigen. Holly Fink, der mit seiner Familie in Lindenberg lebt, stand auch bei der Wortmanns „Charité“-Folgen hinter der Kamera. Am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr läuft „Contra“, im Anschluss sprechen Fink und Wortmann über ihre Arbeit und gewähren so den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen des Filmemachens.