Allgäuer Schulen durften wieder in den Wechselunterricht. Aber es bahnt sich schon wieder eine Rückkehr zum Home-Schooling an. Es gibt Kritik am Hin und Her.

18.03.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Für Allgäuer Lehrer, Schüler und Eltern sind es turbulente Zeiten. Seit Anfang dieser Woche kann teilweise wieder Präsenzunterricht stattfinden. Für die nächste Woche bahnen sich jedoch erneut Änderungen an. Steigende Corona-Infektionszahlen könnten in manchen Kreisen und Städten eine Rückkehr in den Distanzunterricht bedeuten. „Aus pädagogischer Sicht wäre das nicht gut“, sagt Petra Westhäuser, Leiterin der Knabenrealschule Immenstadt. „Dieser ständige Wechsel ist für Kinder sehr schwierig.“