Die Ferien sind vorbei, die Schüler lernen wieder in den Klassenzimmern. Warum Lehrer und Elternverband Präsenzunterricht trotz Omikron für sinnvoll halten.

12.01.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Seit Montag sitzen die Allgäuer Schüler wieder in den Klassenzimmern. Trotz drohender Omikron-Wand hält die Staatsregierung auch nach den Ferien am Konzept des Präsenzunterrichts fest – zurecht, wie viele Schulleiter aus der Region finden. Denn vor Ort könnten nicht nur Inhalte besser vermittelt werden, auch der soziale Aspekt sei enorm wichtig. Und doch hält der Unterricht in Corona-Zeiten viele Herausforderungen bereit.