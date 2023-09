"Heutzutage geht nichts unter 500 Euro" - So teuer wird der Schulstart

Viele Kinder im Allgäu haben bald ihren ersten Schultag, die Vorfreude steigt. Das kostet der Schulstart und diese Dinge gehören in den neuen Ranzen.

30.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Sommerferien im Allgäu neigen sich dem Ende und bald startet das neue Schuljahr. Während die Erstklässlerinnen und Erstklässler den neuen Lebensabschnitt meist herbeisehnen, bedeutet es für alle Eltern: Die Mädchen und Jungen brauchen für den Schulstart viele Dinge. Wir haben mit Händlern und einer Rektorin aus der Region gesprochen - und versucht zu ermitteln, wie viel der Schulstart eigentlich kostet.

Packliste für Erstklässler in Kempten

Die Grundschule Kempten an der Fürstenbergstraße informiert am ersten Elternabend über die vollständige Materialliste. Vorab veröffentlicht die Schule einen Teil der Packliste online. Rektorin Claudia Schlosser bittet die Eltern, schon vor dem Start folgende Utensilien zu kaufen:

Mäppchen mit zwei Bleistiften, Holzfarbstiften, Radiergummi, Lineal (16 cm lang)

Schlampermäppchen, in dem eine Schere, zwei Klebestifte und ein Dosenspitzer Platz haben

Wasserfarben (gute Qualität), Haarpinsel (Nummern 8 und 12) und zwei Borstenpinsel

Wachsmalkreiden

Zeichenblock (DIN A3)

Brotzeitbox und Getränkeflasche

Hausschuhe

Turnbeutel sowie Turnkleidung und feste Turnschuhe Zu Beginn des neuen Schuljahres müssen nicht nur die Grundschulen im Allgäu viel vorbereiten. Auch die Eltern müssen viel einkaufen und bedenken. Bild: Christopher Neundorf, Imago (Symbolbild)

Was die Ausrüstung für den Schulstart in Memmingen kostet

Auf die Frage, was Kinder in der ersten Klasse brauchen, antwortet Christian Hörcher von Natterer Schreibwaren Memmingen: "Natürlich jede Menge!" Er kennt die Packlisten der Grundschulen und nennt eine Sache nach der anderen. "Eltern kommen aber im Regelfall mit den Listen der Lehrer zu uns", sagt Hörcher, "besonders in der ersten und zweiten Klasse. Wir arbeiten auch mit den Lehrern zusammen."

Viele Eltern seien mit den Listen auch überfordert, als Fachhändler lege Schreibwaren Natterer Wert darauf, für den Kunden da zu sein und zu helfen. "Wir wollen gar nicht erst, dass es zu Doppelkäufen kommt."

Schulranzen von 130 Euro bis 300 Euro bei Schreibwaren Natterer

Denn der Schulstart kostet: "Ranzen sind im Regelfall mehrteilig, meistens sind es vier Teile." So ein Set beinhalte neben dem Ranzen, ein Mäppchen, ein Schlampermäppchen und einen Turnbeutel. Hörnich ergänzt: "Bei den Marken sind auch qualitativ hochwertige Stifte in dem Mäppchen, außerdem Lineale, ein Radiergummi, Bleistifte, aber die Sets sind natürlich teuer."

Es gehe mittlerweile bei 219 Euro los, High-End-Produkte lägen bei 300 Euro. "Wir haben auch Angebote mit Motiven aus dem Vorjahr. Die gleiche Qualität bekommen Eltern dann günstiger, hier liegen wir im Moment bei 129 Euro."

Schulranzen und Rucksäcke für die Schule können Schülerinnen und Schüler im Geschäft testen. Der Memminger Schreibwarenladen bietet zum Beispiel Schlampermäppchen ab 19,95 Euro an, Sportbeutel kosten ab 19,95 Euro und größere Sporttaschen ab 39,95 Euro.

"Mit 50 Euro für das Material kommt man hin"

Karin Ortner von der Buchhandlung & Schreibwaren Ortner in Pfronten im Ostallgäu nennt zuerst den Ranzen als wichtige Sache für den Schulstart. Bei ihr kaufen die Eltern der Grundschüler in der Regel jeweils vier Hefte in den Größen DIN A5 und DIN A4. Die Hefte würden mit einem Umschlag geschützt, für jedes Fach gäbe es eine Farbe. "Blau ist Mathe, rot ist Deutsch und so weiter," sagt Ortner.

Ortner verkauft Wasserfarben von Pelikan und Wachsmalfarben von Jaxon. "Allein für die Schreibwaren, die Erstklässler brauchen, kommt man mit 50 Euro hin," sagt Ortner, "für alles zusammen geht heutzutage nichts unter 500 Euro." Doch die Eltern hätten viel Vorlauf, sie bekämen die Listen schon beim Einschulungsgespräch im April. Bis zum ersten Schultag im September sei also Zeit, alles einzukaufen.

Service für Schullisten im Allgäu

Genau wie bei Natterer Schreibwaren können Eltern auch bei Ortner ihre Materiallisten abgeben. Sie bereite dann alles in Ruhe vor, die Eltern könnten die Sachen einfach später abholen. Einen solchen Service bietet auch das Staehlin-Schulteam aus Kempten. Bei dem Familienunternehmen können Eltern ein Formular ausfüllen, in dem Farb- und Markenwünsche genannt werden. Das Schulteam fragt außerdem nach, ob das Kind Rechts- oder Linkshänder ist und ob die Eltern eher günstige, umweltfreundliche oder qualitativ möglichst hochwertige Materialien kaufen möchten. Für den Kauf von Schulranzen und -rucksäcken können Eltern Termine für eine Beratung vereinbaren.

So sieht eine Rektorin aus Kempten die Vorbereitung des Schulstarts

Anna Hertwig ist die Rektorin der Grundschule Kempten auf dem Lindenberg, einer Schule mit 80 Prozent Migrationsanteil. "Viele Familien haben finanzielle Schwierigkeiten und die Eltern können die deutsche Sprache nicht richtig." Deshalb kenne sie das Problem, dass Eltern Doppelkäufe tätigen oder zu viel besorgen, nicht. Für die Erstausstattung schätzt sie, dass eine Familie mehrere hundert Euro ausgeben müsse. Mit Ranzenmodellen aus dem Vorjahr lasse sich Geld sparen.

Sie sagt: "Manche Kolleginnen kaufen die verschiedenen Hefte, Einbände und Tuschkästen. Sie rechnen das anschließend auf den Cent genau mit den Eltern ab." Denn oft seien Eltern mit den Packlisten überfordert und würden nicht das Richtige besorgen: "Ich finde, für die Eltern ist das eine wirklich große Belastung die Kinder auszustatten. Das ist ein wahnsinniger Kraftakt."