Sechs Tote bei Karambolagen auf A7 in der Neujahrsnacht 2017 - warum es nie einen Prozess gab

Sechs junge Menschen starben vor fünf Jahren bei einem Unfall auf der A7. Neun Fahrzeuge verunglückten wegen einer Nebelwand. Monatelang wurde ermittelt.

02.01.2022 | Stand: 19:02 Uhr

Es ist die Neujahrsnacht 2017 – das Jahr ist nicht einmal eine Stunde alt, als sich einer der schwersten Verkehrsunfälle im Allgäu seit Jahrzehnten ereignet: Vor fünf Jahren stoßen auf der A7 kurz vor ein Uhr bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) mehrere Lkw und Pkw zusammen. In den neun beteiligten Fahrzeugen sitzen insgesamt 21 Menschen. Sechs junge Leute im Alter zwischen 15 und 23 Jahren sterben, zwei Insassen werden schwer und neun leicht verletzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich letztlich um mehrere Einzelunfälle nacheinander handelte. „Es war wohl nicht die auf einmal stattfindende Massenkarambolage“, sagt der damalige Polizeisprecher Jürgen Krautwald.

A7 blieb bei Bad Grönenbach bis in den Neujahrstag gesperrt

Später stellt sich heraus: Die beiden Autos mit den ums Leben gekommenen jungen Menschen waren wohl als letzte in die Unfallstelle gefahren. Ausgelöst wurde die Serie mehrerer einzelner Karambolagen durch eine dichte Nebelwand, die nach Zeugenaussagen urplötzlich aufgezogen war. So etwas habe er noch nicht erlebt, sagt Thomas Pfaus, Einsatzleiter von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller des Bayerischen Roten Kreuzes: „Wirklich nur wenige Meter Sicht.“ Anfangs ist die Lage so unübersichtlich, dass die Polizei zunächst keine Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten machen kann.

100 Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind stundenlang im Einsatz. Ihnen bietet sich ein Bild des Grauens: Viele ineinander verkeilte Fahrzeuge und eine von Wrackteilen übersäte Autobahn. Die A7 bleibt im Unfallbereich noch bis weit in den Neujahrstag hinein gesperrt, Sachverständige und Staatsanwaltschaft nehmen die Ermittlungen auf.

Staatsanwaltschaft Memmingen stellt Ermittlungen ein

Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) spricht von einem tragischen Unfall: „Leider machen schon die ersten Stunden des neuen Jahres deutlich, dass auch 2017 die Sicherheit im Straßenverkehr ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit sein muss und wird.“

Lesen Sie auch

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7 bei Dettingen Mitfahrer eines Kleinbusses stirbt bei Unfall auf der A7 bei Dettingen - weitere Insassen schwer verletzt

Monatelang dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Neben zwei ums Leben gekommenen Autofahrern hat die Behörde drei Beschuldigte im Visier. Im August gibt die Memminger Staatsanwaltschaft bekannt, dass diesen drei Überlebenden keine Pflichtverletzung nachzuweisen sei. Die Ermittlungen werden eingestellt, es gibt in dieser Sache keinen Strafprozess.

Lesen Sie auch: Jährlich sterben zahlreiche Menschen auf den Allgäuer Straßen. Doch die Zahl der Getöteten sinkt.