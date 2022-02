Sergey Ganzha ist Generalkonsul Russlands in München. Redaktionsleiter Uli Hagemeier appelliert an ihn, sein Schweigen bezüglich des Ukraine-Konflikts zu brechen.

27.02.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha,

Sie sind der ranghöchste Verwaltungsbeamte der Russischen Föderation in Bayern. Ihre Aufgabe ist es, die Interessen der Angehörigen des russischen Staates hier zu vertreten. Sie arbeiten seit 40 Jahren für den Auswärtigen Dienst Ihres Heimatlandes, ich darf also davon ausgehen, dass Sie ein in vielen Konflikten geschulter Vertreter russischer Positionen sind. Bitte gestatten Sie mir einige Fragen:

Wenn Sie ein Herz haben, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Wie sehr schmerzt Sie das entsetzliche Leid der Menschen in der Ukraine?

Wenn Sie die Bilder aus der Ukraine sehen, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Wie reagieren Sie auf das himmelschreiende Unrecht, dass Ihr Land dort anrichtet?

Wie reagiert der russische Generalkonsul in München auf Putins Lügen?

Wenn Sie Ihren Präsidenten hören, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Wie reagieren Sie auf die grotesken Lügen, mit denen der von Ihrem Land grundlos angezettelte Krieg gerechtfertigt wird?

Wenn Sie Anstand haben, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Wie können Sie schlafen im Wissen, dass die Soldaten Ihres Staates ein friedliches Land überfallen, um Männer, Frauen und Kinder zu ermorden?

Wenn Sie Moral haben, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Wie können Sie einen Staat repräsentieren, der fundamentale Werte des Zusammenlebens der Völker mit Füßen tritt?

Wenn Sie an die Herrschaft des Rechts glauben, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Wie können Sie zulassen, dass in Ihrem Namen die Rechte des ukrainischen Staates und seiner Bürgerinnen und Bürger durch Raketen und Panzer zermalmt werden?

Nur wenige stehen gegen Putins Aktionen auf

Wenn die Ukrainer das russische Brudervolk sind, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Schämen Sie sich dafür, wie in Ihrem Namen Ihre Schwestern und Brüder brutal gequält werden?

Wenn Sie ein Gewissen haben, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Warum sagen Sie den Angehörigen Ihres Staates, denen zu dienen Sie sich verpflichtet haben, nicht die Wahrheit, sondern machen sich zum Komplizen eines verbrecherischen Regimes?

Von den vielen Menschen im Apparat Ihres Staates stehen nur wenige auf, um den Wahnsinnigen im Kreml ins Wort und in den Arm zu fallen. Wenn Sie an die Menschlichkeit glauben, sehr geehrter Herr Generalkonsul Ganzha: Warum setzen Sie nicht ein Zeichen und brechen im Dienste des russischen Volkes mutig Ihr Schweigen?

Ihr

Uli Hagemeier

