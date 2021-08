Seniorin in Weingarten vergewaltigt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einer Vergewaltigung wurde eine 85-Jährige in Weingarten in einem Gebüsch entdeckt. Die Polizei kann einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen.

16.08.2021 | Stand: 07:08 Uhr

Nach der Vergewaltigung einer 85 Jahre alten Frau am Samstagmorgen hat die Polizei noch am gleichen Tag einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Frau wurde von einer Passantin um kurz nach 9 Uhr schwer verletzt in einem dichten Gebüsch in der Abt-Hyller-Straße aufgefunden.

Ravensburg: Vergewaltiger ließ Seniorin verletzt in Gebüsch zurück

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Täter die Seniorin zu Boden gestoßen, auf sie eingeschlagen und die 85-Jährige anschließend vergewaltigt. Danach ließ der Täter die schwer verletzte Frau zurück und suchte das Weite.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Kripo in Friedrichshafen hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Mit einer Großfahndung konnte eine Streife der Kriminalpolizei einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtgebiet festnehmen. Eine Richterin erließ gegen den Mann einen Haftbefehlt, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch: Im Pferseer Mordprozess hat sich die Angeklagte dem Gutachter offenbart. Ein Mann fiel im Krankenhaus über sie her. Zwei Fälle werden neu aufgerollt.