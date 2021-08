SG Waltenhofen-Hegge: „Wir sind sportlich aufgestiegen“

Die SG Waltenhofen-Hegge hat die Rückkehr in die Kreisklasse geschafft. Warum den Trainer das Gerede von der Meisterschaft am Grünen Tisch nicht interessiert.

05.08.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Betriebsunfall korrigiert: Nach der Gründung der SG Waltenhofen-Hegge vor sieben Jahren war die Mannschaft um Trainer Timo Keck in der Vor-Corona-Saison zum ersten Mal aus der Kreisklasse abgestiegen. Das Team wurde danach in die A-Klasse 6 umgruppiert, weil die Zweite schon in der A-Klasse 4 spielte. Das fügte der Ersten keinen Schaden zu. Souverän sicherte sie sich den Wiederaufstieg mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden. Dass die SG dabei von der so genannten Quotienten-Regel nach dem Abbruch der Saison profitierte, das juckt bei der SG niemand wirklich. Alle freuen sich nach der Zwangspause in der Corona-Krise auf den Auftakt Anfang August.

Und diese Partie dann hat seinen gewissen Reiz. Die SG ist zu Gast beim SV Lenzfried, der ebenso in der Vor-Corona-Saison aus der Kreisklasse abgestiegen war. Der SVL sicherte sich nun in der A-Klasse 4 die Meisterschaft, die SG in der A-Klasse 6. Damit stiegen beide Absteiger aus der Saison 2018/2019 umgehend wieder auf.

Saison Keck sagt: „Wir sind verdient aufgestiegen, waren stets vorne dabei und wären auch nicht von dort oben verdrängt worden, wäre die Saison beendet worden. Wir sind sportlich aufgestiegen und nicht am Grünen Tisch Meister geworden.“

Trainer Timo Keck ist gebürtiger Waltenhofener; das, was in der Regel als Urgestein bezeichnet wird. Mit vier Jahren fing er an, beim TV Waltenhofen zu kicken und durchlief alle Nachwuchs-Teams. Nur kurz gerieten die Abstecher zum TSV Sulzberg und TSV Kottern. „Dafür war der Zeitaufwand zu groß“, sagt Keck. Danach ging es zurück in den Schoß der Waltenhofener Fußball-Familie. 445 Spiele hat er für erste Mannschaft des TVW absolviert. Als Trainer ging er von 2011 bis 2013 zur zweiten Mannschaft des FC Kempten. Als der TVW 2014 mit dem ASV Hegge eine Spielgemeinschaft einging, wurde er Trainer der dritten Mannschaft. Nach drei Jahren legte Keck eine einjährige Pause ein. Jugend-Coach blieb er aber, nicht zuletzt wegen seiner drei Jungs, sieben, zehn und 13 Jahre alt. Im ersten Jahr dann als Trainer der SG „sind wir sehr unglücklich abgestiegen. Ein Tor hat uns letztlich gefehlt.“ Keck ist wohl der Idealfall eines Trainers für einen Dorf-Verein. Er kennt nahezu jeden, fast alle kennen ihn. „Es ist persönlich, das macht Spaß“, sagt er. „Wir gehen zusammen weg, das gibt Zusammenhalt.“ Das Rezept für Erfolg: Du musst ein Team sein. Wir lehnen es nicht ab, wenn auswärtige Spieler kommen. Wir rufen sie aber nicht an, ob sie kommen würden.“

Aus der Saison 2007/2008: In der Partie des TV Waltenhofen gegen den ASV Hegge (rechts Dominik Stadelmann) ist der jetzige SG-Trainer Timo Keck (links) im intensiven Zweikampf. Aus ehemaligen Gegnern wurden Teamkollegen. Bild: Michael Oswald

Stütze Das ist für Keck Torhüter Daniele Armadoro. „Das ist mein Torwart“, sagt Keck. „Er ist unverzichtbar. Daniele hält überragend.“

Corona Wegen der Pandemie wurde die Saison abgebrochen und die Aufsteiger mittels Quotienten-Regel ermittelt. Keck: „Das ist schon schade. So hat der Aufstieg nicht den Charakter einer normalen Meisterschaft. Die Euphorie kann nicht mit in die nächste Saison genommen werden. Du fängst wieder bei Null an. Die Siegesfeier fehlt.“

Ausblick Der Verein baut auf die Jugend, auch wenn die älteren Altersklassen nicht gerade üppig besetzt sind. Doch bei den Bambini sind bis zu 35 Kids beim Training. Das macht Hoffnung. Beim ersten Training der Männer nach der Pause begrüßte Keck 26 Spieler. Ein gutes Zeichen, so Keck. Saisonziel: „Wir wollen nicht immer nur nach unten schauen, sondern früh in der Saison den Druck rausnehmen.“

Der Kader der SG Waltenhofen/Hegge

Tor Daniele Armadoro, Johannes Stockinger, Jannick Seidel.

Abwehr Florian Böck, Michel Breitfeld, Michael Christl, Aaron Gentzsch, Dominik Gruber, Tobias Schindele, Levi Schmid, Thomas Schuster, Steffen Seitz, Florian Sommer, Philipp Toegel, Matthias Trunzer, Stefan Willi, Fabian Albrecht, Frank Götzl, Johannes Standfest.

Mittelfeld Michael Baldauf, Christoph Bayer, Andreas Bilancia, Kilian Geiger, Dominik Himstedt, Lukas Losansky, Urs Müller, Pascal Neumayr, Daniel Röck, Johannes Schmid, Volkan Togan, Dennis Wohlfahrt, Andreas Zang, Stefan Zang, Alessandro Beciri, Jonathan Seiler, Pascal Wolf.

Angriff Matthias Bayer, Nico Freppan, Patrick Gomolka, Noah Gruber, Nick Huber, Marcel Rottach, Nico Seitz, Marco Stief, Lukas Wachter, Tobias Ziernheld, Juan Carlos Andy Rivadeneyra.

Neuzugänge Alessandro Beciri, Fabian Albrecht, Jonathan Seiler, Paulo Borges, Juan Carlos Andy Rivadeneyra (Ecuador).

Abgänge Alexander Seckler, Stefan Stadelmann (beide Laufbahn beendet).

Trainer Timo Keck (seit 2018).

