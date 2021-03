Shoppen gehen nach Monaten im Lockdown: Wo das im Allgäu ab Montag möglich ist

Niedrige Sieben-Tage-Inzidenzen ermöglichen im Allgäu erste Corona-Öffnungen im Einzelhandel. Aber nicht überall ist Einkaufen wieder möglich. Ein Überblick.

07.03.2021 | Stand: 17:48 Uhr

Steigende Corona-Infektionszahlen verhindern, dass ab Montag in der Region der Einzelhandel flächendeckend öffnet. Einfach mal shoppen gehen ist nur bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 pro 100.000 Einwohner möglich. Bei einem Wert zwischen 50 und 100 sind Einkaufen oder ein Galeriebesuch nur nach vorheriger Anmeldung mit Terminvereinbarung erlaubt. So sieht es derzeit in Allgäuer Städten und Landkreisen aus (Stand Sonntag, 7. März, 17 Uhr).

In Kempten öffnen Einzelhandel und Museen, in Kaufbeuren braucht es eine Voranmeldung

Kaufbeuren Der Inzidenzwert ist am Wochenende sprunghaft auf über 50 angestiegen – am Sonntagnachmittag lag er bei 54,1. Zwar dürften der Einzelhandel, die Museen und Galerien dennoch am Montag öffnen, erklärt Oberbürgermeister Stefan Bosse

Kempten/ Oberallgäu In beiden Gebietskörperschaften lag der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen stabil unter 50. Einzelhandel und Museen dürfen ab Montag wieder öffnen. Einschränkungen müssen allerdings eingehalten werden: Ein Kunde pro zehn Quadratmeter, lautet die Vorgabe. Bei über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche gilt sogar: Nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Michael Läufle vom Oberallgäuer Landratsamt nennt die Entwicklung „erfreulich“. Mit Blick auf die Disziplin und das Verständnis der Bürger sagt er: „Danke fürs Mitmachen!“

Landrat Alex Eder freut sich auf vorsichtige Öffnungen in Memmingen und dem Unterallgäu

Memmingen Unterallgäu In der Stadt Memmingen und im Kreis Unterallgäu liegen die Inzidenzwerte seit einigen Tagen um etwa 60. Ab Montag dürfen Menschen dort also Museen und Galerien nach vorheriger Anmeldung besuchen und bei Einzelhändlern mit Termin einkaufen. „Ich freue mich über jede Lockerung, die infektiologisch sinnvoll ist“, sagt Landrat Alex Eder. Dass nun wieder Sport im Außenbereich möglich sei, begrüße er sehr. „Dieses Verbot konnte ich nicht nachvollziehen.“ Schade sei allerdings, dass in Sachen Einzelhandel kaum etwas vorangehe. Anders sieht es da bei Blumenhändler, Baumärkten und Friseuren aus. Sie dürfen in Bayern bereits seit 1. März wieder Kunden empfangen. Wie die restlichen Einzelhändler befanden auch sie sich seit Ende November im erneuten Corona-Lockdown. Der Ansturm war deshalb denkbar groß. Ob bei den Öffnungen von Buchläden, Bekleidungsgeschäften oder Museen wohl ebenso viel Andrang herrscht?

Bilderstrecke

Kemptener Baumärkte, Friseure und Co: So lief Tag 1 der Lockerungen

1 von 21 Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann 2 von 21 Karl-Heinz Wagner wartete bereits am Parkplatz, bevor der Baumarkt seine Tore öffnete. Er brauche Eckleisten, um sein Projekt abzuschließen: Er hat einen Wohnzimmerschrank gebaut. Bild: Bastian Hörmann Karl-Heinz Wagner wartete bereits am Parkplatz, bevor der Baumarkt seine Tore öffnete. Er brauche Eckleisten, um sein Projekt abzuschließen: Er hat einen Wohnzimmerschrank gebaut. Bild: Bastian Hörmann 3 von 21 Waltraud und Horst Burkhardt aus Sulzberg kamen am frühen Montagmorgen zum Baumarkt, um eine Armatur fürs Bad zu kaufen. "Und am Freitag gehen wir zum Friseur." Bild: Bastian Hörmann Waltraud und Horst Burkhardt aus Sulzberg kamen am frühen Montagmorgen zum Baumarkt, um eine Armatur fürs Bad zu kaufen. "Und am Freitag gehen wir zum Friseur." Bild: Bastian Hörmann 4 von 21 Kurt Elfati ist leidenschaftlicher Heimwerker - und geht einfach gerne in Baumärkte. Am Montagmorgen wollte er "einfach mal gucken, was es Neues gibt". Bild: Bastian Hörmann Kurt Elfati ist leidenschaftlicher Heimwerker - und geht einfach gerne in Baumärkte. Am Montagmorgen wollte er "einfach mal gucken, was es Neues gibt". Bild: Bastian Hörmann 5 von 21 Gegen 7.30 Uhr füllte sich der Parkplatz des Kemptener Baumarkts Hornbach allmählich. Bild: Bastian Hörmann Gegen 7.30 Uhr füllte sich der Parkplatz des Kemptener Baumarkts Hornbach allmählich. Bild: Bastian Hörmann 6 von 21 Petra Fink kam am Montagmorgen zum Toom-Markt, weil sie eine Schleifmaschine braucht: Um eine alte Eckbank zu restaurieren. "Wem gefällt heute schon Eiche rustikal?" Die Wohnung habe sie bereits gestrichen, auch der Vorgarten sei neu gestaltet. Nach der Eckbank renoviere sie dann die Treppe. Bild: Bastian Hörmann Petra Fink kam am Montagmorgen zum Toom-Markt, weil sie eine Schleifmaschine braucht: Um eine alte Eckbank zu restaurieren. "Wem gefällt heute schon Eiche rustikal?" Die Wohnung habe sie bereits gestrichen, auch der Vorgarten sei neu gestaltet. Nach der Eckbank renoviere sie dann die Treppe. Bild: Bastian Hörmann 7 von 21 Tamara Schmidt und Simon Thunitgut warten am Parkplatz, bis in einer halben Stunde der Kutter Gartencenter öffnet. "Wir brauchen eigentlich nicht zwingend etwas", sagen sie. Bild: Bastian Hörmann Tamara Schmidt und Simon Thunitgut warten am Parkplatz, bis in einer halben Stunde der Kutter Gartencenter öffnet. "Wir brauchen eigentlich nicht zwingend etwas", sagen sie. Bild: Bastian Hörmann 8 von 21 Bernhard Graßl will sein Gewächshaus auf den Sommer vorbereiten und Gemüse anzüchten. Die Schließung von Gartenmärkten über den Winter war für ihn ein Problem, sagt er: "Das ist die Zeit, um Gartengeräte zu warten - etwa mit einem neuen Stil für die Schaufel." Bild: Bastian Hörmann Bernhard Graßl will sein Gewächshaus auf den Sommer vorbereiten und Gemüse anzüchten. Die Schließung von Gartenmärkten über den Winter war für ihn ein Problem, sagt er: "Das ist die Zeit, um Gartengeräte zu warten - etwa mit einem neuen Stil für die Schaufel." Bild: Bastian Hörmann 9 von 21 Hornveilchen sollen sie ihrer Mutter mitbringen, sagt Tamara Schmidt. Bild: Bastian Hörmann Hornveilchen sollen sie ihrer Mutter mitbringen, sagt Tamara Schmidt. Bild: Bastian Hörmann 10 von 21 Um 9 Uhr stehen bereits mehrere Autos auf dem Parkplatz des Kemptener Gartenmarkts Kutter. Bild: Bastian Hörmann Um 9 Uhr stehen bereits mehrere Autos auf dem Parkplatz des Kemptener Gartenmarkts Kutter. Bild: Bastian Hörmann 11 von 21 Barbara Domonell war am Montag gegen 9.30 Uhr schon die dritte Kundin von Diana Schreiber, die den Velly-Salon am Stadtpark leitet. Die Öffnungszeiten wurden bereits verlängert. Bild: Bastian Hörmann Barbara Domonell war am Montag gegen 9.30 Uhr schon die dritte Kundin von Diana Schreiber, die den Velly-Salon am Stadtpark leitet. Die Öffnungszeiten wurden bereits verlängert. Bild: Bastian Hörmann 12 von 21 Vor dem Friseur-Salon von Denni de Marco in der Alpenrosenstraße bildete sich am Montagvormittag bereits eine Warteschlange. Bild: Bastian Hörmann Vor dem Friseur-Salon von Denni de Marco in der Alpenrosenstraße bildete sich am Montagvormittag bereits eine Warteschlange. Bild: Bastian Hörmann 13 von 21 Noel und Miriam Yilmaz warteten mehr als eine Stunde, bis sie sich auf den Friseur-Stuhl sitzen durften. Weil sie selbst versucht hatten, sich die Haare zu schneiden, war es "leider sehr dringend". Bild: Bastian Hörmann Noel und Miriam Yilmaz warteten mehr als eine Stunde, bis sie sich auf den Friseur-Stuhl sitzen durften. Weil sie selbst versucht hatten, sich die Haare zu schneiden, war es "leider sehr dringend". Bild: Bastian Hörmann 14 von 21 Denni de Marco hat seinen Friseur-Salon in dieser Woche sogar am Montag geöffnet. Bild: Bastian Hörmann Denni de Marco hat seinen Friseur-Salon in dieser Woche sogar am Montag geöffnet. Bild: Bastian Hörmann 15 von 21 Es waren schon Männer da, um für ihre Ehefrau rote Rosen zu kaufen, sagte Petra Lieb - Mitarbeiterin des Blumengeschäfts Purnatur - am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr. Bild: Bastian Hörmann Es waren schon Männer da, um für ihre Ehefrau rote Rosen zu kaufen, sagte Petra Lieb - Mitarbeiterin des Blumengeschäfts Purnatur - am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr. Bild: Bastian Hörmann 16 von 21 Zur Mittagszeit war bereits großer Andrang am Hornbach-Baumarkt in Kempten. Warteschlangen bildeten sich jedoch nicht. Bild: Bastian Hörmann Zur Mittagszeit war bereits großer Andrang am Hornbach-Baumarkt in Kempten. Warteschlangen bildeten sich jedoch nicht. Bild: Bastian Hörmann 17 von 21 Etwa 250 Einkaufswägen gibt es hier, sagt stellvertretender Hornbach-Marktleiter in Kempten, Pascal Petratschek. Bild: Bastian Hörmann Etwa 250 Einkaufswägen gibt es hier, sagt stellvertretender Hornbach-Marktleiter in Kempten, Pascal Petratschek. Bild: Bastian Hörmann 18 von 21 Monika Maly und Franz Fichtel wollen ihren Pavillon zum Gartenhaus umbauen. Das Material dafür haben sie bereits am Sonntag zum Abholen bestellt. Bild: Bastian Hörmann Monika Maly und Franz Fichtel wollen ihren Pavillon zum Gartenhaus umbauen. Das Material dafür haben sie bereits am Sonntag zum Abholen bestellt. Bild: Bastian Hörmann 19 von 21 Elke Treiber hat Schubkarre und Vorschlaghammer gekauft, um ihren Schrebergarten barrierefrei umzubauen: Ihr Hund ist erblindet. Bild: Bastian Hörmann Elke Treiber hat Schubkarre und Vorschlaghammer gekauft, um ihren Schrebergarten barrierefrei umzubauen: Ihr Hund ist erblindet. Bild: Bastian Hörmann 20 von 21 Säckeweise Sand für den künftigen Sandkasten seines Sohnes hat Manuel Kurz gekauft. Am Montag habe er "die Gunst der Stunde genutzt". Bild: Bastian Hörmann Säckeweise Sand für den künftigen Sandkasten seines Sohnes hat Manuel Kurz gekauft. Am Montag habe er "die Gunst der Stunde genutzt". Bild: Bastian Hörmann 21 von 21 Zur Mittagszeit ist auch am Parkplatz des Gartencenters Kutter in Kempten einiges los. Bild: Bastian Hörmann Zur Mittagszeit ist auch am Parkplatz des Gartencenters Kutter in Kempten einiges los. Bild: Bastian Hörmann 1 von 21 Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann

Termin-Shopping in Lindau und dem Ostallgäu bei schwankenden Inzidenzwerten

Kreis Lindau Die Inzidenz im Landkreis Lindau schwankt seit Längerem zwischen 60 und 70. Mit aktuell 67,1 ist der Kreis das Schlusslicht im Allgäu. Das heißt: In Lindau und im Westallgäu ist ab Montag größtenteils nur Termin-Shopping möglich. Die Einzelhändler sehen dies aber zumindest als ersten Schritt an. Weshalb der Landkreis so schlecht dasteht, kann das Landratsamt nicht sagen. „Wir könnten hier nur spekulieren“, sagt Sprecherin Sibylle Ehreiser. Keine wichtige Rolle spielt offenbar die Nähe zu Vorarlberg. Eine Häufung von Neuinfektionen in Bezug auf Grenzpendler oder Grenzgänger kann die Behörde jedenfalls nach eigenen Angaben nicht feststellen. Ein Drittel der Neuinfektionen in der vergangenen Woche gehen auf Mutationen zurück.

Ostallgäu Am Freitag lag das Ostallgäu beim Inzidenzwert noch unter 50 Fällen pro 100 000 Einwohner, seit Samstag darüber. Tendenz: steigend. Vor allem die britische Mutation des Virus ist es laut Landrätin Maria Rita Zinnecker, die immer weiter vordringt. Dass der Einzelhandel nur mit Terminvergabe öffnen darf, sei bedauerlich, zeige aber eine Perspektive auf. Deshalb lautet ihr Appell, jetzt nicht nur den örtlichen Handel zu unterstützen, sondern sich zwingend an alle Hygieneregeln zu halten: „Wir haben weitere Lockerungen selbst in der Hand.“

