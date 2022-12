Show-Gruppe "Wir 18" ist 50: Neues Musical im März 2023

Eigentlich hätte die Showgruppe „Wir 18“ ihr 50-jähriges Bestehen feiern wollen. Das neue Musical ist wegen Corona erst 2023 zu sehen. Ab Montag gibt’s Karten.

10.12.2022 | Stand: 08:35 Uhr

Mit einem Jubiläums-Musical wollte die Oberallgäuer Showgruppe „Wir 18“ heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Anfang des Jahres hatten die 35 Sängerinnen und Sänger und 20 Bandmitglieder um Helmut Rothmayr die Ampel dafür auf Grün gestellt. Doch die Proben standen unter keinem günstigen Stern. Es gab schwerwiegende Krankheitsfälle und immer wieder Corona-Infektionen. „Wir waren permanent geblockt und haben so Woche für Woche verloren“, erzählt Helmut Rothmayr. Deshalb beschloss die Musicalgruppe ihre Geburtstagsshow „Keiner stoppt den Beat“ auf März 2023 zu verschieben. Der Kartenvorverkauf für die vier Jubiläumsshows in Oberstdorf startet am kommenden Montag.

Das "Wir 18"-Musical "Traumreise" sahen 2020 insgesamt 5000 Fans im Füssener Festspielhaus.

Die Proben sind in vollem Gang. Zweimal in der Woche trifft sich die „Wir 18“-Familie in der Schulturnhalle von Altstädten bei Sonthofen. „Im Januar geben wir dann im Oberstdorf Haus Vollgas“, sagt Helmut Rothmayr. Der 68-Jährige freut sich, dass es aufwärts geht. Das Kribbeln sei wieder da – und die Freude. Das war in den vergangenen zwei Jahren nicht immer der Fall. Anfang März 2020 konnte „Wir 18“ ihr Musical „Traumreise“ vier Mal im Festspielhaus in Füssen vor insgesamt 5000 Besucherinnen und Besuchern aufführen.

Diee Corona-Zeit war für "Wir 18" eine schwierige Zeit. "Es war eine Zereißprobe", sagt Helmut Rothmayr.

Kurz danach kam der erste Lockdown, und auch für die Oberallgäuer Showgruppe brach eine schwierige Zeit an. Wenn Rothmayr zurückblickt, wird er nachdenklich. „Es war eine Zerreißprobe“, sagt er. Er versuchte den Kontakt mit allen Ensemblemitgliedern aufrechtzuerhalten. Doch das war nicht einfach. Corona und die Diskussion ums Impfen entzweiten auch die „Wir 18“-Gemeinde. „Ich bin an viele nicht mehr herangekommen“, sagt Helmut Rothmayr, der mit seiner Frau Thea 2020 und 2021 viele Weihnachtsbesuche gemacht und Gespräche geführt hatte. Sollen wir jetzt aufhören oder zum 50. Geburtstag noch einmal eine große Show abliefern? Diese Frage stellte sich die Showgruppe Anfang dieses Jahres. Doch schnell war klar: Das Jubiläum soll groß gefeiert werden – mit einem neuen Musical.

"Keiner stoppt den Beat" heißt das neue Musical: Es geht um das Hotel "Wir 18", das sein 50-jähriges Bestehen mit einer Party feiert.

„Keiner stoppt den Beat“ heißt die Show. „Keiner kann uns und unsere Musik aufhalten. Das steckt hinter dem Titel“, sagt Rothmayr, der sich eine witzig-turbulente Geschichte hat einfallen lassen. Denn im neuen Musical geht es um ein Hotel namens „Wir 18“, das an einem Wochenende sein 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen illustren Gästen feiern will. Das „Wir 18“-Team ist gefordert – nicht nur weil womöglich der Hotelkritiker Rolf König dabei ist. Es gibt viel zu tun: die Geschichte des Hotels zu erzählen und die Gäste zu verwöhnen. Zur guten Laune sollen unter anderem eine Party, ein Wellnessbereich und eine Jubiläumsgala beitragen. Aber natürlich: Wo viele Menschen zusammenkommen, dort menschelt es auch. Zahlreiche neue Stücke hat Helmut Rothmayr komponiert. Er hat aber auch Hits aus früheren Produktionen „neu arrangiert und aufgepeppt“, wie er sagt.

50 Jahre - der Chef von "Wir 18", Helmut Rothmayr, hat viele schöne Erinnerungen. Drei Erlebnisse waren besonders prägend.

50 Jahre – da fällt Helmut Rothmayr viel Stoff zum Erzählen ein. Aber was waren für ihn die drei wichtigsten Erlebnisse mit Wir 18? Der umjubelte Auftritt beim Stadtfest in Sonthofen 1988, fällt ihm als erstes ein, denn das war der Durchbruch für die Showgruppe. Wegweisend sei der Entschluss gewesen, statt eines bunten Musikprogramms abendfüllende Musicals aufzuführen. „Das hat uns eine neue Welt erschlossen.“ Eine solche erkundete die „Wir 18“-Familie 2008 mit der Show „Musicalmania“: Erstmals trat die Gruppe im Füssener Festspielhaus auf, das unter anderem über eine Drehbühne verfügt. „Für uns Amateure ein einzigartiges Erlebnis. Das werde ich nie vergessen“, sagt Helmut Rothmayr.

Der Kartenvorverkauf für die vier Jubiläumsshows von „Wir 18“ am 3. und 10. März (jeweils 19.30 Uhr) sowie 5. und 11. März (jeweils 15 Uhr) im Oberstdorf Haus in Oberstdorf startet am Montag, 12. Dezember, um 9 Uhr. Tickets gibt es bei der Tourist-Information in Oberstdorf, unter Telefon 08322/700 21 00 sowie online unter www.oberstdorf.de/aktuell/veranstaltungen (siehe unter "Online-Tickets").