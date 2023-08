Im Urlaub einen Notfall Zuhause bei der Polizei melden? Diese Nummern sollten Sie kennen

Sicherheits-Apps werden immer öfter genutzt. Sie schlagen etwa bei einem Einbruch zuhause Alarm. Doch: Wer im Urlaub die Polizei ruft, muss etwas bedenken.

09.08.2023 | Stand: 07:23 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub auf Sylt. Plötzlich schlägt das Handy Alarm: Die Überwachungskamera zuhause filmt gerade einen Einbrecher und überträgt das Bild über eine App auf Ihr Handy. Sie wählen in Ihrer Not die 110, also den Polizeinotruf. Jetzt entsteht ein Problem: Das Notrufsystem erkennt, wo Sie sich aufhalten. So kommen Sie in einer Leitstelle irgendwo in der Nähe von Sylt raus, nicht aber im Allgäu, wo gerade eingebrochen wird.

Diese Situation gibt es immer öfter, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Auch im Allgäu, weil es eine Touristenregion ist. Die Zahl der Menschen, die zuhause ein Sicherheitssystem installieren, das mit dem Handy verbunden ist, nehme zu. Und so gebe es bei der Polizei in unserer Region immer öfter Anrufe von Touristen, die einen Einbruch melden.

Kostbare Zeit geht verloren

Das Problem für die Polizei: Liegt die Wohnung, das Haus außerhalb Bayerns, muss sie erst einmal herausfinden, welche Polizeistation informiert werden muss. Und das könne einige Minuten dauern. Zeit, die in solchen Situationen entscheidend sein kann. Denn je länger eine Streife zum Anrücken braucht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter weg ist. Urlaubszeit ist auch Einbruchszeit: So werden Haus und Wohnung geschützt

Über Bundesländer hinweg nicht so gut vernetzt wie innerhalb Bayerns

Über Bundeslandgrenzen hinweg sei die Polizei nicht so gut vernetzt wie innerhalb eines Bundeslandes, sagt Holger Stabik. Muss eine Leitstelle im Allgäu also etwa eine zuständige Polizeiinspektion in Nordrhein-Westfalen ausfindig machen, koste das Zeit. Innerhalb Bayerns aber könne in wenigen Sekunden ein Notfall an eine andere Polizeistation weitervermittelt werden.

Die Polizei hat eine Lösung

Holger Stabik hat aber eine Lösung: Wer aus dem Allgäu kommt und in einem anderen Bundesland oder im Ausland Urlaub macht, sollte im Handy die Nummer der Polizei-Inspektion (PI) oder Polizei-Station (PSt) speichern, die für den jeweiligen Heimatort zuständig ist. Dort könne dann, wenn es zuhause einen Notfall gibt, angerufen werden.

Oberallgäu und Kempten:

PI Kempten: 0831/9909-0

PI Sonthofen: 08321/6635-0

PI Immenstadt: 08323/9610-0

PSt Oberstdorf: 08322/9604-0

PSt Oberstaufen: 08386/93930-0

Ostallgäu:

PI Buchloe: 08241/9690-0

PI Kaufbeuren: 08341/933-0

PI Marktoberdorf: 08342/9604-0

PI Füssen: 08362/9123-0

Landkreis Lindau:

PI Lindau: 08382/910-0

PI Lindenberg: 08381/9201-0

Unterallgäu und Memmingen:

PI Memmingen: 08331/100-0

PI Mindelheim: 08261/7685-0

PI Bad Wörishofen: 08247/9680-0

Wer sich beraten lassen möchte, wie die Wohnung, das Haus gesichert werden können, etwa gegen Einbrecher, bekommt Hilfe bei der Kriminalpolizei. Sie bietet kostenlose Besuche und Beratungen an.