Warum die Allgäuer Polizei am Dienstag besonders viel kontrolliert

Die Polizei im Allgäu nimmt an einem länderübergreifenden Aktionstag teil. Was das für Autofahrer, Radler und Fußgänger bedeutet, lesen Sie hier.

10.10.2022 | Stand: 10:56 Uhr

Die Polizei im Allgäu beteiligt sich am Dienstag, 11. Oktober, an einem länderübergreifenden Aktionstag. Für Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer heißt es nicht nur, aber besonders an diesem Tag - aufgepasst. Denn die Polizei kontrolliert besonders viel. Egal, ob Geschwindigkeitskontrollen, Schulwegüberwachung, Fahndungskontrollen oder Kontrollen in der Fußgängerzone - die Polizei möchte an diesem Tag noch mehr Präsenz zeigen als sonst.

Laut Polizei ist das Ziel des Aktionstages, das Sicherheitsempfinden innerhalb der Bevölkerung zu verbessern. Denn dieses werde durch Straftaten im öffentlichen Raum oft negativ beeinträchtigt. Insbesondere an diesem Aktionstag unter dem Motto "Sicherheit im öffentlichen Raum" wollen die Ordnungshüterinnen und -hüter konsequent gegen jegliche Straftaten vorgehen. Dabei sind alle Kriminal- und Schutzpolizeidienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in verschiedensten Maßnahmen eingebunden.

Aktionstag der Polizei im Allgäu: Informationsstände in vielen verschiedenen Städten

Aber nicht nur zahlreiche Kontrollen stehen auf dem Programm der Polizei. Beamtinnen und Beamte stellen Interessierten an verschiedenen Infoständen Präventionsmöglichkeiten, Tipps zum Schutz vor Einbrechern oder die neuesten Betrugsmaschen vor und informieren über die polizeiliche Arbeit. (Lesen Sie dazu auch: So schützen Sie sich vor Betrügern!)

Wo die Infostände im Allgäu am Dienstag, 11. Oktober, zu finden sind, lesen Sie hier:

Bad Wörishofen: Infostand in der Fußgängerzone (14 - 17 Uhr)

Infostand in der Fußgängerzone (14 - 17 Uhr) Buchloe: Flyerverteilung (10 - 11.30 Uhr)

Flyerverteilung (10 - 11.30 Uhr) Füssen: Infostand Fußgängerzone (9.30 - 11.30 Uhr)

Infostand Fußgängerzone (9.30 - 11.30 Uhr) Lindau: Infostand Einbruchschutz und Schockanrufe (10 - 14 Uhr)

Infostand Einbruchschutz und Schockanrufe (10 - 14 Uhr) Memmingen: Infostand Hallhof (7 - 18.30 Uhr)

Infostand Hallhof (7 - 18.30 Uhr) Sonthofen: Infostand Fußgängerzone (14 - 16 Uhr)

