Streit in Obdachlosenunterkunft: 28-Jähriger erliegt Messerstichen

Ein 28-Jähriger ist bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Sigmaringen tödlich verletzt worden. Alles deutet auf einen Messer-Angriff hin.

19.03.2022 | Stand: 16:40 Uhr

Die Polizei war am Freitagabend kurz nach 20.30 Uhr alarmiert worden nachdem ein 28-jähriger Bewohner in der Einrichtung in der Von-Ow-Straße blutend zusammengebrochen war. Trotz sofortiger Reanimationsversuche des Rettungsdienstes starb der Mann wenig später in einer Klinik.

Sigmaringen: 60-Jähriger greift Kontrahenten mit Messer an - massive Verletzungen

Nach ersten Ermittlungen war es zuvor zwischen dem Getöteten und einem 60-jährigen Bewohner zu einem Streit gekommen. Dabei soll der 60-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und massiv verletzt haben. Der tatverdächtige Deutsche wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Er wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an. Der 60-Jährige befindet sich derzeit in einer JVA. Das Kripo in Sigmaringen ermittelt nun den Tathergang und rechnet mit weiteren Erkenntnissen im Laufe der kommenden Woche.

