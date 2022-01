"Relativ ruhige Silvesternacht": So lief der Start ins neue Jahr im Allgäu

Kontaktbeschränkungen und kaum Böller: Die Silvesternacht im Allgäu blieb laut Polizei ruhig. Einige Einsätze gab es wegen Köperverletzungen.

01.01.2022 | Stand: 10:44 Uhr

Aktualisiert um 10.30 Uhr - Der Jahreswechsel 2021 auf 2022 fand erneut unter Corona-Bedingungen statt. Allgäuerinnen und Allgäuer mussten Kontaktbeschränkungen einhalten und aufpassen, wo sie Feuerwerk zündeten - sollten sie welches zur Hand gehabt haben.

Silvester im Allgäu: Nur kleinere Einsätze, 13 Körperverletzungen

Die Polizei spricht am Neujahrsmorgen von einer ruhigen Nacht im Allgäu. Größere Einsätze oder Brände gab es in der Nacht nicht. "Es war das übliche Einsatzgeschehen", heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Insgesamt 13 Einsätze im gesamten Einsatzgebiet der Allgäuer Polizei gab es wegen Körperverletzungen - etwa wegen Streitereien zwischen Betrunkenen. Zudem wurden laut Polizei einige Ruhestörungen gemeldet.

Besondere Vorkomnisse gab es nicht. Am Silvesterabend gab es einen Brand im Westallgäu, der schnell gelöscht war - die Feuerwehr lüfetete die Wohnung.

Bilderstrecke

Willkommen 2022: So wurde Silvester weltweit gefeiert

1 von 10 Großbritannien, London: Kurz nach Mitternacht wird an der Millennium Bridge, die über die Themse führt, Pyrotechnik gezündet, um den Beginn des Jahres 2022 zu markieren.Das übliche Londoner Silvesterfeuerwerk am Riesenrad London Eye wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt, um Menschenansammlungen während des aktuellen Ausbruchs des Coronavirus im Vereinigten Königreich zu verhindern. Bild: Matt Dunham/AP/dpa Großbritannien, London: Kurz nach Mitternacht wird an der Millennium Bridge, die über die Themse führt, Pyrotechnik gezündet, um den Beginn des Jahres 2022 zu markieren.Das übliche Londoner Silvesterfeuerwerk am Riesenrad London Eye wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt, um Menschenansammlungen während des aktuellen Ausbruchs des Coronavirus im Vereinigten Königreich zu verhindern. Bild: Matt Dunham/AP/dpa 2 von 10 Russland, St. Petersburg: Menschen tanzen während der Neujahrsfeierlichkeiten in der Innenstadt von St. Petersburg. Bild: Dmitri Lovetsky/AP/dpa Russland, St. Petersburg: Menschen tanzen während der Neujahrsfeierlichkeiten in der Innenstadt von St. Petersburg. Bild: Dmitri Lovetsky/AP/dpa 3 von 10 Deutschland, Düsseldorf: Viele Menschen feiern Silvester am Rhein in Düsseldorf. Bild: David Young, dpa Deutschland, Düsseldorf: Viele Menschen feiern Silvester am Rhein in Düsseldorf. Bild: David Young, dpa 4 von 10 Deutschland, Berlin: Eine Absperrung steht vor dem Brandenburger Tor. Die große Silvesterparty fand dort nicht statt. Bild: Joerg Carstensen/dpa Deutschland, Berlin: Eine Absperrung steht vor dem Brandenburger Tor. Die große Silvesterparty fand dort nicht statt. Bild: Joerg Carstensen/dpa 5 von 10 USA, New York: Feiernde auf dem Times Square in New York am frühen Samstag während der Silvesterfeierlichkeiten. Bild: Jeenah Moon/AP/dpa USA, New York: Feiernde auf dem Times Square in New York am frühen Samstag während der Silvesterfeierlichkeiten. Bild: Jeenah Moon/AP/dpa 6 von 10 Brasilien, Rio De Janeiro: Menschen blicken bei den Silvesterfeierlichkeiten in den Nachthimmel, während ein Feuerwerk über dem Copacabana-Strand explodiert. Bild: Bruna Prado/AP/dpa Brasilien, Rio De Janeiro: Menschen blicken bei den Silvesterfeierlichkeiten in den Nachthimmel, während ein Feuerwerk über dem Copacabana-Strand explodiert. Bild: Bruna Prado/AP/dpa 7 von 10 Nordkorea, Pjöngjang: Menschen versammeln sich um das Feuerwerk bei den Silvesterfeierlichkeiten in Pjöngjang zu sehen. Bild: -/kyodo/dpa Nordkorea, Pjöngjang: Menschen versammeln sich um das Feuerwerk bei den Silvesterfeierlichkeiten in Pjöngjang zu sehen. Bild: -/kyodo/dpa 8 von 10 Kanada, Quebec City: Ein Tourist spaziert kurz vor 22 Uhr über den Place Royale im historischen Viertel Champlain. Die Regierung von Québec hat eine Ausgangssperre verhängt, bis die Zahl der Corona-Fälle und der Krankenhausaufenthalte zurückgegangen ist. Bild: Jacques Boissinot/The Canadian Press/AP/dpa Kanada, Quebec City: Ein Tourist spaziert kurz vor 22 Uhr über den Place Royale im historischen Viertel Champlain. Die Regierung von Québec hat eine Ausgangssperre verhängt, bis die Zahl der Corona-Fälle und der Krankenhausaufenthalte zurückgegangen ist. Bild: Jacques Boissinot/The Canadian Press/AP/dpa 9 von 10 Südafrika, Johannesburg: Polizeistreife in Hillbrow, Johannesburg, an Silvester vor Mitternacht. Dies ist die Folge der Aufhebung der Ausgangssperre von zwölf bis vier Uhr und anderer COVID-19-Beschränkungen. Bild: Shiraaz Moahmed/AP/dpa Südafrika, Johannesburg: Polizeistreife in Hillbrow, Johannesburg, an Silvester vor Mitternacht. Dies ist die Folge der Aufhebung der Ausgangssperre von zwölf bis vier Uhr und anderer COVID-19-Beschränkungen. Bild: Shiraaz Moahmed/AP/dpa 10 von 10 Italien, Rom: Menschen feiern die Silvesternacht in Rom. Bild: Andrew Medichini, AP, dpa Italien, Rom: Menschen feiern die Silvesternacht in Rom. Bild: Andrew Medichini, AP, dpa 1 von 10 Großbritannien, London: Kurz nach Mitternacht wird an der Millennium Bridge, die über die Themse führt, Pyrotechnik gezündet, um den Beginn des Jahres 2022 zu markieren.Das übliche Londoner Silvesterfeuerwerk am Riesenrad London Eye wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt, um Menschenansammlungen während des aktuellen Ausbruchs des Coronavirus im Vereinigten Königreich zu verhindern. Bild: Matt Dunham/AP/dpa Großbritannien, London: Kurz nach Mitternacht wird an der Millennium Bridge, die über die Themse führt, Pyrotechnik gezündet, um den Beginn des Jahres 2022 zu markieren.Das übliche Londoner Silvesterfeuerwerk am Riesenrad London Eye wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt, um Menschenansammlungen während des aktuellen Ausbruchs des Coronavirus im Vereinigten Königreich zu verhindern. Bild: Matt Dunham/AP/dpa

Mann stirbt nach Brand in Augsburg

Anders war es in Augsburg, dort war laut Polizei "relativ viel zu tun." Unter anderem war es gegen 1 Uhr zu einem Brand in der Morellstraße im Antonsviertel gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Haus evakuiert – darunter auch die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. In den stark verrauchten Räumen befand sich ein 67-jähriger Mann, der eine Rauchgasvergiftung und Brandwunden erlitt. Er befand sich zunächst in Lebensgefahr und ist nach Angaben der Polizei am Neujahrsmorgen gestorben. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.

Bayernweit blieb es coronabedingt ruhig

Bayernweit blieb es coronabedingt in der Silvesternacht insgesamt relativ ruhig. In Niederbayern etwa gab es einem Polizeisprecher zufolge einige Einsätze, unter anderem wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen. Auch im Raum Ingolstadt musste die Polizei mehrfach ausrücken. Es gab vereinzelte Verletzungen durch Feuerwerkskörper, allerdings bislang keine schwerwiegenden Unfälle, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Auch in Oberfranken gab es ein paar kleinere Brände. Die meisten davon sind einem Polizeisprecher zufolge vermutlich unabsichtlich durch Feuerwerk entstanden. Bei wenigen Fällen könnte laut Polizei allerdings Brandstiftung dahinterstecken.

Insgesamt meldete die Polizei in der Nacht keine größeren Ereignisse oder schwerere Verletzungen. Insbesondere die Streitereien zwischen Betrunkenen zählten wohl zu dem "ganz normalen Silvester-Geschehen", wie es ein Polizeisprecher aus der Oberpfalz nannte. Die meisten Anrufe erhielt die Polizei wegen Ruhestörung. Einige Menschen riefen zudem an, weil sie in ihrer Nachbarschaft Feiern mit mehr als den laut Corona-Regeln erlaubten 10 Personen vermuteten. Bei den daraufhin durchgeführten Kontrollen stellte die Polizei den Angaben zufolge jedoch häufig fest, dass die Party coronakonform ablief. Ein Polizeisprecher aus Bayreuth fasste vorläufig zusammen: Das diesjährige Silvester-Treiben "gleicht nahezu einer ganz normalen Samstagnacht".

Polizeigruppen stehen auf dem Marienplatz und beobachten die zahlreichen Passanten, die kurz vor dem Jahreswechsel eintreffen: Insgesamt blieb die Silvesternacht in Bayern relativ ruhig. Bild: Peter Kneffel, dpa

Weltweit fand der Start ins neue Jahr ruhiger statt als üblich. Viele große Partys wurden abgesagt, um Menschenansammlungen zu verhindern. Hier gibt es einen Überblick.