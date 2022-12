Allgäuer Polizei gibt Tipps zum richtigen Umgang mit Feuerwerk

An Silvester 2022 ist der Verkauf von Feuerwerk wieder erlaubt. Die Allgäuer Polizei gibt Tipps zum richtigen Umgang mit den Böllern.

Nachdem der Verkauf von Feuerwerk coronabedingt zwei Jahre lang verboten war, werden zu Silvester 2022 wieder Feuerwerk und Böller verkauft - zum Missfallen einiger Naturschützer. Auch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sowie Mitarbeitende in den Kliniken haben in der Silvesternacht wieder mehr zu tun. Denn es kann immer wieder zu Unfällen beim Abbrennen von Böllern und Feuerwerk kommen, bei denen Menschen verletzt werden oder hohe Sachschäden entstehen.

Damit Silvester 2022 möglichst unfallfrei abläuft, hat die Allgäuer Polizei einige Tipps zum richtigen Umgang mit Böllern und Feuerwerk.

Illegale Böller aus dem Ausland oder selbst hergestelltes Feuerwerk

Die Polizei warnt vor nicht in Deutschland zugelassenem Feuerwerk. Die Feuerwerkskörper seien oftmals nicht einheitlich gefertigt, weshalb die Zündzeiten oder die Wucht der Detonation unberechenbar seien. Durch illegale Böller würden Menschen in vielen Fällen schwer im Gesicht verletzt, vor allem an den Augen. Aber auch an Händen und Unterarmen erleiden Menschen durch das Feuerwerk Verletzungen, die zu lebenslangen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

Geprüftes und damit handhabungssicheres Feuerwerk erkennen Sie an einer Registriernummer und einem CE-Zeichen. Die Polizei warnt: Versuchen Sie niemals, Feuerwerk selbst herzustellen. Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, insbesondere durch nicht zugelassenes oder selbst hergestelltes Feuerwerk, können Bußgelder bis zu 50.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen nach sich ziehen.

Brandgefahren durch Feuerwerk

Feuerwerk, vor allem wenn es nicht richtig verwendet wird, kann zu Bränden führen. Sie sollten Feuerwerk nicht in der Nähe von anderen Menschen zünden und keine Rakten auf andere richten. Feuerwerk und Böller sollten mit einigem Abstand zu Gebäuden und Gehölzen abgebrannt werden. Halten Sie an Silvester Fenster und Türen geschlossen, um Brände durch Querschläger zu vermeiden.

Richtiger Umgang mit Feuerwerk

Laut Polizei sollten Sie Feuerwerk nur gemäß der Bedienungsanleitung benutzen. Feuerwerk der Klasse F2 (klassisches Silvesterfeuerwerk) ist ab 18 Jahren freigegeben und gehört nicht in die Hände von Kindern. Für Kinder ab 12 Jahren ist Kleinstfeuerwerk der Kategorie F1 wie Wunderkerzen oder Knallerbsen erlaubt. Wer stark betrunken ist, sollte Feuerwerk und Böller nicht abbrennen.

Kauf und Abbrennen von Feuerwerk an Silvester 2022: Wann und wo?

Seit dem 28. Dezember gibt es Feuerwerk im Handel zu kaufen. Die Böller und das Feuerwerk dürfen allerdings nur am 31. Dezember 2022 und am 1. Januar 2024 abgebrannt werden. In einigen Städten und Gemeinden gibt es sogar Bereiche, an denen Feuerwerk gar nicht gezündet werden darf. Informieren Sie sich bitte, wo diese Verbotsbereiche sind, bevor Sie Feuerwerk zünden. Infos dazu gibt es zum Beispiel hier:

Schreckschusswaffen an Silvester 2022

Der Umgang mit Schreckschusswaffen ist in der Öffentlichkeit, also auch an Silvester, reglementiert. Wer zum Beispiel eine Schreckschusswaffe ohne den "Kleinen Waffenschein" im Freien führt, begeht eine Straftat. Wer mit der Waffe außerhalb umfriedeter Grundstücke schießt, begeht zudem eine Ordnungswidrigkeit, so die Polizei. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte: Selbst wer einen "Kleinen Waffenschein" hat, sollte die Schreckschusswaffe nicht betrunken führen.

Im Notfall sind Feuerwehr und Polizei unter den Rufnummern 112 und 110 an Silvester erreichbar.