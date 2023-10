In welchen Allgäuer Hütten kann man Silvester und Neujahr feiern?

Wer eine Allgäuer Berhütte zu Silvester mieten will, muss einiges beachten. Für 2023 sind noch Plätze frei - doch man sollte sich beeilen.

29.10.2023 | Stand: 09:22 Uhr

Feuerwerk, Raclette und Dinner for one: Viele Menschen haben an Silvester ihre eigenen kleinen Traditionen. Besonders schön ist der Neujahresanfang, wenn man ihn mit Freunden oder Familie in einer Hütte in den Bergen verbringt und sich von oben das Feuerwerk ansieht. Aber welche Allgäuer Hütten kann man über Neujahr buchen? Und was muss man dabei beachten?

Silvester und Neujahr: Welche Hütten kann man mieten?

Es gibt unzählige Hütten im Allgäu, die über Silvester gebucht werden können. Manche davon sind Selbstversorgerhütten, andere sind bewirtschaftet. Unsere Liste ist nur eine Auswahl an Hütten, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Wannenkopfhütte, 1350m

Lenzenberghütte, 1350 m

Schwarzenbergerhütte, 1380 m

Sandra's Alphütte, 1300 m

Kling's Hütte, 1200 m

Riedlinger Alpe, 1000 m

SV Berghaus D42, 1200 m

Chalet-Klause

Alpe Vorderschönbuch, 1250 m

Hütte AUSzeitALLgäu

Wie viel kostet es, sich an Silvester eine Hütte zu mieten?

Die Preise für die Feier oder Übernachtung an Silvester in einer Hütte können ganz unterschiedlich sein.

Abhängig ist das zum Beispiel davon, ob die Hütte bewirtschaftet ist oder nicht. Das heißt: Wer das alte Jahr mit einem von der Hütte organisierten Buffet starten und den Neujahrsmorgen mit einem fertigen Frühstück beginnen will, muss tiefer in die Tasche greifen, als es bei Selbstversorgerhütten der Fall ist.

Zum anderen hat man in vielen Hütten eine Mindestanzahl an Übernachtungen (meist zwischen drei und sieben Nächten), die man buchen muss. Das ist vor allem in der Weihnachtszeit, an Silvester oder an Fasching der Fall. Deshalb sollte man damit rechnen, das eine Hütte in dieser Zeit nur die ganze Woche buchbar ist.

Viele Hütten kosten an Weihnachten sowie in der Silvester- und Faschingswoche mehr als sonst. Oft steht der Preis in dieser Zeit nicht auf der Website. Man muss aber mit einer Preissteigerung von 15 bis 30 Prozent rechnen.

Wannenkopfhütte: Laut Website kostet eine Übernachtung pro Person inklusive Frühstück und Hüttenschmankerlbuffet 95 Euro an Feiertagen und Fasching. Kinder bis Elf Jahre bekommen 20 Prozent Ermäßigung. Seinen Hund kann man für 20 Euro pro Nacht mitnehmen. Aktuell ist die Hütte an Silvester schon ausgebucht. Es gibt aber die Möglichkeit, trotzdem dort anzurufen. Dann schaut das Personal, ob nicht doch noch ein Zimmer frei ist.

Lenzenberghütte bei Obermaiselstein: Die Selbstversorgerhütte hat eine Kapazität bis zu 30 Personen. Die Preise liegen bei 650 bis 850 Euro pro Nacht, außer an Weihnachten sowie in der Silvester- und Faschingswoche. Die Preise für diese Zeit sind auf der Website nicht einsehbar. Kaution vor Ort liegt bei 450 Euro, ab 14 Jahren muss eine Kurtaxe von 2,50 Euro gezahlt werden.

Schwarzenberghütte: Diese bewirtschaftete Hütte ist an Silvester schon ausgebucht. Dort gibt es ein Mehrbettzimmer und ein Matratzenlager. Die Preise für Mehrbettzimmer kosten je nach Alter bis zu 32 Euro für Menschen, die kein Mitglied im Deutschen Alpenverein sind. Das Matratzenlager kostet für ebendiese Menschen bis zu 25 Euro je nach Alter. Wer seinen Hund mitbringen möchte, zahlt pauschal drei Euro.

Sandra's Alphütte beim Ofterschwanger Horn: Die Selbstversorgerhütte hat Platz für bis zu 12 Personen. Für Silvester ist sie dieses Jahr schon ausgebucht. Ab zwei Nächten kostet die Hütte pro Nacht 403 Euro in der Wintersaison. An Weihnachten als auch in der Silvester- und Faschingswoche sind die Preise aber teurer. Hunde kosten in Sandra's Alphütte pro Tier fünf Euro je Nacht. bei der Anreise ist eine Kaution von 150 Euro zu hinterlegen.

Kling's Hütte bei Börlas / Missen im Allgäu: In dieser Hütte sind an Silvester noch Plätze frei. In der Silvesterwoche ist bei dieser Hütte Vollbelegung gewünscht, das heißt zwölf Personen. Für sieben Nächte zahlt man in dieser Zeit 396 Euro pro Nacht. Die Kurtaxe liegt bei erwachsenen Personen pro Nacht bei 1,60 Euro. Ein Hund kostet pro Nacht fünf Euro.

Riedlinger Alpe bei Immenstadt im Allgäu: Die Selbstversorgerhütte ist für Silvester schon ausgebucht. Auch bei dieser Hütte weichen die Preise an Weihnachten und in der Silvester- und Faschingswoche ab. Ab zwei Nächten zahlen bis zu zehn Personen 310 Euro pro Nacht. In den Ferienzeit müssen allerdings mehr als zwei Nächte gebucht werden. Die Kurtaxe kostet 2,20 Euro pro Erwachsener. Hunde kosten fünf Euro pro Tier und Nacht.

SV Berghaus D42 am Grünten: Das Selbstversorgerhaus hat für bis zu 51 Personen Platz. Abhängig von Personenzahl und verbrachte Nächte kostet eine Nacht 558 bis 900 Euro. Die Preise variieren in an Weihnachten und in der Silvester- und Faschingswoche. Die Kurtaxe liegt bei zwei Euro pro Nacht für einen Erwachsenen. Hunde kosten pro Tier und Nacht fünf Euro. Ob noch Plätze an Silvester frei sind, ist auf der Website nicht einsehbar.

Chalet-Klause bei Isny im Allgäu: Bis zu fünf Personen kommen in der Selbstversorgerhütte unter. Sie ist über Silvester noch frei. Sieben Nächte kosten bei bis zu fünf Personen pauschal 192 Euro. An Weihnachten sowie in der Silvester- und Faschingswoche ist der Aufenthalt teurer. Erwachsene zahlen eine Kurtaxe von einem Euro, Hunde kosten acht Euro pro Tier und Nacht.

Alpe Vorderschönbuch bei Blaichach – Gunzesried: Die Selbsversorgerhütte ist dieses Jahr schon ausgebucht. Sie kostet 70 Euro pro Nacht für zwei Personen, Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe inklusive. Ein Mindestaufenthalt von zwei Übernachtungen ist nötig. Insgesamt hat die Hütte 26 Betten.

Hütte AUSzeitALLgäu Oberreute: Die Selbstversorger ist auf Anfrage buchbar. Insgesamt haben 15 Personen darin Platz. Der Preis liegt bei acht Personen für die ganze Hütte unter der Woche bei 120 Euro, dazu kommen noch Nebenkosten. An Wochenenden kostet die Hütte 135 Euro, ebenfalls zuzüglich Nebenkosten.

Bis wann muss ich gebucht haben?

Am besten so schnell und zeitig, wie möglich. Viele Hütten sind schon Monate vorher ausgebucht. Nur in wenigen Fällen bekommt man kurzfristig noch einen Platz. Aber Achtung: Viele Hütten wollen keine Jugend- oder Partygruppen. Darüber sollte man sich vorher informieren.

Was muss ich mitnehmen?

Was man zur Silvesternacht auf die Hütte mitnehmen muss, ist ganz unterschiedlich. Auf Selbstversorgerhütten kann es sein, dass man seine eigene Bettwäsche und eigene Handtücher mitnehmen muss. Außerdem muss man in diesen Unterkünften - wie der Name schon sagt - sein eigenes Essen mitbringen. Was alles in der Hütte bereit steht, ist meist auf der Homepage der Hütten nachzulesen. Ansonsten kann auch ein kurzes Telefonat oder eine E-Mail Licht ins Dunkle bringen.