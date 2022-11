Silvesterlauf 2022 in Kempten: Schon über 300 Anmeldungen - Infos zu Termin sowie Zeiten und Strecken

Silvesterlauf 2022 in Kempten: Auf den Strecken kommt es zu tollen Bildern und Ergebnissen. Infos zu Anmeldung, Zeiten und Termin.

07.11.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Wann findet der Silvesterlauf 2022 statt? Über welche Strecken geht es? Wann sind die Zeiten? Welche Ergebnisse wurden beim Silvesterlauf in Kempten schon erzielt? Wie sehen Bilder von der Strecke aus? Dieser Artikel gibt eine Übersicht zu wichtigen Fragen rund um den Silvesterlauf 2022 in Kempten und aktuelle News, zu dem sich bereits über 300 Läuferinnen und Läufer angemeldet haben (Stand: 7. November).

Der Silvesterlauf in Kempten im Allgäu gehört zu den größten Läufen zum Jahreswechsel in Bayern. Im Vorjahr machten über 2000 Läuferinnen und Läufer mit. Wegen der Corona-Pandemie wurde nicht auf einmal gestartet, sondern die Läufer hatten über zwei Wochen hinweg Zeit, auf die Strecke zu gehen und ihre Ergebnisse zu erzielen.

(Lesen Sie dazu: Schnelle Zeiten und ein 87-jähriger Dauerläufer: Das war der Silvesterlauf 2021 in Kempten)

Der "AÜW Georg Hieble Silvesterlauf", wie der Lauf-Klassiker in Kempten offiziell heißt, hat eine lange Tradition und wurde vom "Allgäuer Laufpapst" Georg Hieble vor über 30 Jahren gegründet. Seit vielen Jahren sorgt Joachim Saukel, Inhaber von Laufsport Saukel in Kempten, mit seinem Team für einen stimmungsvollen Ablauf.

Wann findet der Silvesterlauf Kempten 2022 statt?

Termin für den Silvesterlauf 2022 ist Samstag, 31. Dezember.

Zu welchen Zeiten startet der Silvesterlauf 2022 in Kempten?

Start und somit Beginn des Events ist um 13.30 Uhr.

Wo befinden sich Start und Ziel?

Start und Ziel liegen am Ilerstadion Kempten. Adresse: Illerdamm 12, 87435 Kempten.

Welche Strecken gibt es beim Silvesterlauf?

10 Kilometer (zwei Runden)

5 Kilometer (eine Runde)

Die Strecke führt nach dem Start am Illerstadion entlang der Iller bis zu einer Schrebergartensiedlung und von dort wieder zurück. Sie hat jeweils 26 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Ein genaues Profil zur Strecke finden Sie hier.

Was ist das Startgeld beim Silvesterlauf?

Der AÜW 10 km-Lauf beträgt das Startgeld bis 30. Dezember 2022 19 Euro. Beim TELIS Allgäu 5 km-Lauf 14 Euro.

Wie und wo anmelden, wenn man beim Silvesterlauf 2022 in Kempten mitmachen will?

Die Anmeldung für den Silvesterlauf ist bereits jetzt (Stand Ende Oktober 2022) möglich. Wer sich anmelden will, hat zwei Möglichkeiten:

Online-Anmeldung über das Onlineportal von Abavent GmbH: Für 10 Kilometer hier und für 5 Kilometer hier.

Persönliche Anmeldung bei Laufsport Saukel in der Kronenstr. 12 in Kempten.

Anmeldeschluss ist am 30. Dezember 2022, 12 Uhr. Nachmeldungen sind gegen Aufpreis möglich, wenn noch nicht augesbucht ist.

Wo gibt es Bilder vom Silvesterlauf 2022 zu sehen?

Bilder vom Silvesterlauf wird es - wie gewohnt - unter anderem bei allgäuer-zeitung.de zu sehen geben. Hier eines Auswahl von Fotos aus den Vorjahren.

Welche Zeiten und Ergebnisse werden beim Silvesterlauf in Kempten erzielt?

Beim Silvesterlauf laufen Anfänger und Anfängerinnen genauso mit wie erfahrene Hobby-Läuferinnen und Läufer und sogar Profis. Diese Bandbreite spiegelt sich auch wider in Bezug auf Ergebnisse und Zeiten. Die Rekordzeit bei den Männern stellte Philipp Pflieger in 30:32 Minuten 2019 auf. Bei den Frauen steht der Streckenrekord bei 34:20 Minuten. Erzielt wurde er ebenfalls 2019 von Miriam Dattke.

Wo kann man beim Silvesterlauf 2022 in Kempten parken?

Die Veranstalter empfehlen die Parkplätze an der Rottachstraße (Feuerwehrhof) und am Pfeilergraben. Dagegen sind die Parkplätze am Illerstadion nur begrenzt.