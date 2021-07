Discounter Aldi will bis 2030 Fleisch nur noch aus anspruchsvoller Haltung oder in Bio-Qualität beziehen. Bauern befürchten, dass sie ihre Betriebe nicht so schnell umstellen können.

08.07.2021 | Stand: 11:56 Uhr

Die Schweine richten die Ohren auf, kommen angelaufen, schauen dem Besucher in die Augen. Es sind neugierige Tiere, 14 Wochen alt. Einige rupfen Stroh aus den Raufen. Landwirt Stefan Löhle, 50, ist zufrieden: „Die Tiere sind fidel und gesund, das gibt einem etwas zurück“, sagt er.