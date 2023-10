Ski-Funktionäre klagen: „Sind am Pranger“

In Schwangau wurden nun die Perspektiven des Ski-Sports im Allgäu diskutiert – am Beispiel eines Lifts, der bald von Vereinen in Eigenregie betrieben wird.

18.10.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Es ist ein Vergleich, der in der Branche inzwischen oft zu hören ist: Würden alle Österreicher ihre Elektrogeräte ausschalten, anstatt sie auf Stand-by zu belassen, wäre der Energiebedarf aller Skigebiete mehr als gedeckt. Auch bei einer Diskussionsrunde in Schwangau zur Zukunft des Wintersports im Allgäu kam dieser Umstand wieder zur Sprache. Denn der alpine Wintersport ist in Zeiten des Klimawandels starker Kritik ausgesetzt. Dessen sind sich auch die Männer bewusst, die an dem Abend in Schwangau diskutieren. „Aber es gibt eben nicht immer nur die eine Seite der Wahrheit“, sagt etwa Wolfgang Maier, Sport-Vorstand des Deutschen Ski-Verbands (DSV).

Drei Ski-Clubs werden Reith-Lift in Schwangau betreiben

Konkreter Anlass für seine Aussage: Der Reith-Lift in Schwangau ( Ostallgäu). Den Doppelschlepplift auf einer Höhe von rund 900 Metern werden künftig drei Skiclubs gemeinsam betreiben. Und sie werden auch für die Beschneiung sorgen, die im ungünstigsten Fall bis zu 250 Euro die Stunde an Energiekosten frisst.

Aber: Ist das noch zeitgemäß? Schließlich hatte die Bergbahn den Betrieb von Schneekanonen zuletzt mangels Wirtschaftlichkeit eingestellt. „Ihr müsst nicht jedem Kritiker folgen“, sagt Maier dazu.

Denn aus seiner Sicht habe das Projekt Leuchtturmcharakter für die Region. „Das Allgäu ist nämlich beim Ski-Nachwuchs in den vergangenen Jahren a bissl abgefallen gegenüber Oberbayern“, sagt der DSV-Vorstand. Es habe immer geheißen, man sei zu weit weg oder habe zu wenig Geld. „Jetzt trauen sich mal Leute und packen an – auch wenn ich glaube, dass der Weg steinig wird.“

Binnen der vergangenen zehn Jahren sind im Allgäu zehn Dorf-Lifte stillgelegt worden. Auch dem Schlepper am Tegelberg hätte dieses Schicksal gedroht. Ein Szenario, das im Ostallgäu vermieden werden soll. Denn Alternativen sind weit weg und die Anfahrt dorthin – so der Tenor – klimaschädlicher als eine Beschneiung.

BSV-Präsident Herbert John: "Können ja nicht einfach aufhören"

Der Skisport werde kategorisch an den Pranger gestellt. Das beklagt Herbert John, der Präsident des Bayerischen Ski-Verbands (BSV). Dabei würden Beispiele wie das aus Schwangau zeigen, dass Wintersport auch nachhaltig gehe. Und zwar, indem sich Anfahrtswege für viele skifahrende Kinder minimieren und bereits vorhandene Infrastruktur weiter genutzt wird. „Nur weil Klimaforscher prognostizieren, dass es im Allgäu vielleicht in 20 Jahren keinen Schnee mehr geben wird, können wir die Kinder ja nicht daheim lassen und keinen Wintersport mehr anbieten“, sagt John.

Das sagt DSV-Vorstand Wolfgang Maier

Bei genauerem Hinsehen würde sich vieles relativieren. Das sagte DSV-Vorstand Wolfgang Maier mit Blick auf den bevorstehenden Weltcup-Auftakt in Sölden am 28. Oktober. Die dortigen Bergbahnen waren medial kritisiert worden, weil sie den Sommer über Baggerarbeiten am Rettenbachgletscher durchführten. „Dabei dient die Maßnahme dazu, künftig nur noch ein Drittel des Kunstschnees zu benötigen.“ In Sölden waren Felsen gesprengt und abgeflacht worden. Daraufhin hagelte es Kritik von Naturschutzverbänden. „Glaziologen haben aber bestätigt, dass es an der Stelle keinen Gletscher mehr gibt.“

Tobias Barnerssoi: "Viele sehen positive Seiten nicht"

„Ihr werdet mit Kritik leben müssen, weil es für Außenstehende nach einer verrückten Idee klingt“, sagt Tobias Barnerssoi. Der ehemalige Weltcup-Fahrer und heutige Sportjournalist lernte einst selbst das Skifahren am Reithlift. Wohl gerade deshalb bestärkte er die Initiatoren aber: „Viele Menschen sagen pauschal, Skifahrer würden die Natur zerstören, sehen aber die positiven Eigenschaften nicht.“ Von den Erfahrungen seiner Kindheit, als er gleich nach den Stunden am Gymnasium mit Klassenkameraden auf die Piste ging, zehre er heute noch. Der Skisport leiste einen hohen Beitrag zur sozialen Bildung.

Das sagt DSV-Sportdirektor Andreas Ertl

Wie ein vereinseigener Skilift funktionieren kann, berichtete unter anderem DSV-Sportdirektor Andreas Ertl. Er verwies auf das Beispiel aus dem oberbayerischen Bad Wiessee. Dort sei von einem Verein ein bestehender Schlepper übernommen worden, an dem noch in den 80ern Weltcups stattfanden. Der Finanzbedarf für die Anlage, die sich auf ähnlicher Höhe wie in Schwangau befindet, liegt bei maximal 150.000 Euro pro Jahr. Bis zu 40.000 Euro davon entfielen auf Stromkosten. Mithilfe von Mitgliedsbeiträgen, Vermietungen und Sponsoren gelinge die Finanzierung. Schwangau will dem Beispiel nun folgen.