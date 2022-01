Ski-Legende Hanspeter Lanig aus Oberjoch ist tot

Hanspeter Lanig ist tot. Er feierte in Squaw Valley seinen größten Erfolg. Nach Heidi Biebl stirbt ein weiterer ehemaliger Olympia-Held aus dem Allgäu.

31.01.2022 | Stand: 10:26 Uhr

Hanspeter Lanig aus Oberjoch ist am Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Sonntag mit. Es sind gerade traurige Zeiten für Wintersport-Nostalgiker. Eine Woche nach dem Tod von Heidi Biebl (80) aus Oberstaufen trauert die Allgäuer Ski-Familie damit um einen weiteren ehemaligen Helden.

Hanspeter Lanig ist tot - er gehörte viele Jahre zu den besten Skiläufern Deutschlands

Lanig gehörte viele Jahre zu den besten Skiläufern Deutschlands, holte sieben nationale Titel und feierte – wie Heidi Biebl – 1960 im amerikanischen Squaw Valley seinen größten Erfolg. Er wurde in den USA Olympia-Zweiter in der Abfahrt und gewann WM-Bronze in der Kombination. Bereits 1956 startete Lanig bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo.

Nach dem Gewinn der Silbermedaille im damaligen Squaw Valley, das nach Protesten der indigenen Völker seit 2021 "Olympic Valley" beziehungsweise "Palisades Tahoe" heißt, erhielt der Allgäuer von Bundespräsident Heinrich Lübke das Silberne Lorbeerblatt. Nach Olympia in Kalifornien blieb Lanig zunächst in den USA und arbeitete dort in verschiedenen Hotels.

Hans-Peter Lanig gewann 1960 in Squaw Valley Silber in der Abfahrt. Bild: AZ-Archiv

In Oberjoch leitete Lanig ein Hotel und die Skischule

Anschließend trainierte er ab 1962 die deutschen Skirennläufer und übernahm 1966 das Cafe seiner Eltern im heimischen Oberjoch. In den Folgejahren baute er es zu einem Sporthotel um und übernahm auch die Leitung der örtlichen Skischule. Lanig organisierte Ski- und Snowboard-Wettbewerbe, auch auf Weltcup-Ebene.

Wie die Familie ebenfalls mitteilte, war Hanspeter Lanig seit 1966 mit der Schweizer Journalistin und ehemaligen Skirennläuferin Silvia Lanig-Gnehm verheiratet. Er hinterlässt zwei Kinder und vier Enkelkinder. Bis vor Kurzem half Hanspeter Lanig noch fleißig mit bei der Arbeit im Familienhotel, das sein Sohn Peter 2003 übernommen hatte.

